Samsung fabrique des puces mémoire DDR5 12 nm avec l’aide d’AMD

Tourné vers l’avenir : Samsung a annoncé le développement de ses nouvelles puces de mémoire DDR5, une technologie clé pour ce que la société pense être l’expansion à venir de « l’informatique de nouvelle génération ». Les nouvelles puces apportent plus de performances et d’efficacité énergétique à la table, même si elles nécessitent un processus de fabrication coûteux basé sur EUV.

En collaboration avec AMD, Samsung a terminé le développement de ses puces DRAM DDR5 de 16 gigabits, qui utiliseront « la première technologie de traitement de classe 12 nanomètres de l’industrie ». La société coréenne décrit ces nouvelles puces comme un « bond technologique » pour l’industrie ; AMD a aidé à l’évaluation du produit pour la compatibilité avec les processeurs basés sur Zen.

Tirant parti de la dernière norme DDR5, explique Samsung, les nouvelles puces débloqueront des vitesses allant jusqu’à 7,2 gigabits par seconde (Gbps). Cela permettrait aux nouveaux modules de RAM de traiter deux films Ultra HD de 30 gigaoctets en une seule seconde.

Les puces de 12 nm sont fabriquées avec un procédé de lithographie multicouche aux ultraviolets extrêmes (EUV), qui est plus coûteux que les machines de lithographie aux ultraviolets profonds (DUV) traditionnellement utilisées pour la production de mémoires. Samsung a également utilisé un nouveau matériau diélectrique à haut κ qui augmente la capacité des cellules et une technologie de conception exclusive qui améliore les caractéristiques critiques du circuit.

Les puces de 12 nm offrent la densité de matrice la plus élevée du secteur, permettant un gain de productivité de 20 % sur les tranches. Les nouvelles puces DRAM sont également exceptionnellement rapides et économes en énergie, consommant jusqu’à 23 % d’énergie en moins que les produits DRAM précédents.

Samsung commencera la production de masse de ses puces DDR5 12 nm en 2023, avec des plans pour élargir la gamme DRAM de la société basée sur la nouvelle technologie. Les segments de marché ciblés par Samsung comprennent l’informatique de nouvelle génération, les centres de données et les systèmes basés sur l’IA. Les entreprises travaillant sur ces marchés auront alors accès à des performances plus rapides tout en augmentant la durabilité et l’efficacité énergétique.

Jooyoung Lee, vice-président exécutif des produits et technologies DRAM chez Samsung Electronics, a déclaré que « la gamme DRAM 12 nm de la société sera un catalyseur clé pour favoriser l’adoption de la DRAM DDR5 à l’échelle du marché ».

Joe Macri, vice-président senior chez AMD, a souligné que « l’innovation nécessite souvent une collaboration étroite avec les partenaires constructeurs de l’industrie pour repousser les limites de la technologie ». Les nouvelles puces DDR5 seront optimisées et validées sur la plate-forme Zen dès le départ, ce qui indique que la société Santa Clara souhaite garder l’avantage sur ses concurrents en prenant en charge les dernières normes et vitesses DDR5.