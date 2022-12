Téléchargez gratuitement plus de 50 jeux PC classiques : Quake, Ultima, Shadow Warrior, Elder Scrolls...

GOG, la célèbre plate-forme de jeux vidéo classique pour PC de CD Projekt RED, jette la maison par la fenêtre avec de nombreux cadeaux sous forme de jeux vidéo gratuits, des titres que nous pouvons ajouter à notre collection à télécharger quand nous le voulons sans aucun limite. Et après avoir offert le célèbre Broken Sword : Director’s Cut à prix zéro -seulement jusqu’à demain-, GOG revient avec une succulente promotion qu’on ne peut pas refuser : plus de 50 titres classiques gratuits que l’on peut garder pour toujours. Et attention, car on retrouve des sagas comme Quake, The Elder Scrolls ou Shadow Warrior ; presque rien.

Téléchargez la collection de jeux gratuits GOG maintenant

Ainsi, et grâce à cette nouvelle promotion de jeux gratuits, on peut mettre la main sur la liste suivante de titres cultes, parmi lesquels on retrouve Quake RTX, divers épisodes de sagas comme The Elder Scrolls ou Ultima ou encore le premier Shadow Warrior. Ne manquez pas la liste complète :

Akalabeth : le monde du destin

Prologue du sang d’Aulne

en hausse

Sous un ciel d’acier

Menace bio

Bâtisseurs d’Egypte : Prologue

CAYNE

Dagon : par HP Lovecraft

Delores : une mini-aventure dans le parc Thimbleweed

Dink Smallwood HD

La vengeance de Doomdark

Eschalon : Livre I

La chute du porc-épic : prologue

Vol de la reine amazone

GWENT : Le jeu de cartes The Witcher

Bonjour voisin version alpha

Hellpoint : le festin des comédiens

Higurashi Quand ils pleurent Hou – Ch.1 Onikakushi

Janosik – Plateforme de précision Highlander

Jill de la jungle : l’intégrale de la trilogie

Légende des Gardiens : Prologue

Loria

Leurre de la tentatrice

Loi martiale

Nomades de Driftland

OpenTTD

Notre vie : des débuts et toujours

Surcharge – Teaser jouable

Carte postale : classique et non coupée

Quake II RTX

Samorost 1

Sang-Froid : Contes de loups-garous

Shadow Warrior Classic terminé

Rivages inconnus : arrivée

Sin Slayers: Le premier péché

mitrailleuse

Sunrider : Masque d’Arcadius

Symphonie

adolescent

The Dark Tales – Dans le cauchemar

The Elder Scrolls: Arène

The Elder Scrolls II: Daggerfall

La vie et la souffrance de Sir Brante – Chapitre 1 & 2

Les seigneurs de minuit

Jeu d’aventure au trésor

Tyrien 2000

Ultima 4 : Quête de l’Avatar

Ultima Worlds of Adventure 2 : Rêves martiens

Prologue du constructeur de la ville d’Urbek

Vagrus – Les Royaumes Riven : Prologue

Vent de guerre

Les Mondes d’Ultima : L’Empire Sauvage

Pour obtenir ces titres, il suffit d’accéder à la page officielle de la promotion sur GOG avec notre utilisateur actif et d’ajouter chaque titre de la liste à notre collection numérique. Une collection qui « vous aidera à vous détendre et à passer du temps à la maison », comme on dit sur la plateforme elle-même.

Source | GOG