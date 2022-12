La prochaine acquisition majeure de Microsoft pourrait être Netflix

En bref : la prochaine acquisition de Microsoft pourrait être la plus importante à ce jour, et je ne parle pas d’Activision Blizzard. Reuters, dans un récent commentaire financier, affirme que la prochaine cible majeure de Microsoft pourrait être Netflix, et ils font valoir des arguments convaincants.

Netflix s’est récemment associé à Microsoft pour alimenter son nouveau niveau d’abonnement financé par la publicité, qui semble démarrer lentement. Selon des données récentes de la société d’analyse Antenna, seulement 9 % des inscriptions à Netflix aux États-Unis en novembre concernaient le forfait Basic with Ads, ce qui en fait le moins populaire de tous les forfaits proposés.

Par ailleurs, Antenna a noté que seulement 0,1 % des abonnés américains existants de Netflix sont passés au plan financé par la publicité le mois dernier.

Pour ce que ça vaut, le président de Microsoft, Brad Smith, siège également au conseil d’administration de Netflix.

Avec Netflix sous son égide, un seul forfait avec des films et des émissions de télévision en streaming ainsi que de nombreux jeux aurait beaucoup de sens. Microsoft est déjà profondément ancré sur le marché du jeu avec Xbox, et Netflix continue de construire sa base de jeu.

Pas plus tard que la semaine dernière, le géant du streaming a ajouté Twelve Minutes et Kentucky Route Zero à sa bibliothèque de cadeaux pour les abonnés. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge et un jeu basé sur Vikings: Valhalla de Netflix arrivent début 2023.

Netflix a également récupéré des studios de jeux pour construire sa base, dont le dernier – Next Games – a été acquis plus tôt cette année pour 72 millions de dollars. En septembre, Netflix a également annoncé qu’il construirait un nouveau studio en Finlande.

Microsoft a également l’argent pour conclure un accord. Au moment d’écrire ces lignes, Microsoft a une capitalisation boursière de 1,82 billion de dollars, soit plus de 13 fois celle de Netflix. La valeur des actions est en hausse dans les deux sociétés selon la prédiction.

La décision de Microsoft de poursuivre une acquisition de Netflix pourrait dépendre du résultat de ses efforts continus pour sécuriser Activision Blizzard. S’il est abattu, Microsoft aurait encore plus d’argent et d’attention à détourner vers ce qui vient ensuite. Si la fusion était approuvée, cela ne ferait que rendre un futur méga bundle potentiel encore plus attrayant.