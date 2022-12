L’atterrisseur InSight de la NASA envoie des adieux émouvants depuis Mars

En un mot : l’atterrisseur InSight de la NASA a renvoyé sur Terre ce qui pourrait très bien être sa dernière photo de Mars. Plus tôt cette année, la NASA a noté que les deux panneaux solaires d’InSight – mesurant chacun environ sept pieds de large – accumulaient lentement de la poussière depuis qu’ils ont atterri sur la planète rouge fin 2018.

L’équipe a même utilisé le bras robotique de l’atterrisseur pour aider à éliminer la poussière des dalles solaires et prolonger la mission, mais avec les changements saisonniers mettant plus de poussière dans l’air et bloquant la lumière du soleil, l’avenir semblait sombre.

La NASA espérait un événement de nettoyage de la poussière tel qu’un tourbillon passager, mais malheureusement, cela ne s’est jamais concrétisé.

Ma puissance est vraiment faible, donc c’est peut-être la dernière image que je peux envoyer. Ne vous inquiétez pas pour moi cependant : mon séjour ici a été à la fois productif et serein. Si je peux continuer à parler à mon équipe de mission, je le ferai – mais je signerai bientôt ici. Merci de rester avec moi. pic.twitter.com/wkYKww15kQ – NASA InSight (@NASAInSight) 19 décembre 2022

Le 19 décembre, la NASA a déclaré que l’atterrisseur n’avait pas répondu aux communications de la Terre un jour plus tôt et il est supposé qu’InSight a peut-être atteint la fin de ses opérations. L’agence spatiale a déclaré qu’elle continuerait d’essayer de contacter Insight.

On ne sait pas si un futur événement de nettoyage pourrait éliminer suffisamment de poussière des dalles pour réactiver l’atterrisseur, ou s’il est mort pour de bon une fois qu’il s’est éteint la première fois. Le libellé de la NASA ne semble pas suggérer que c’est une possibilité, mais encore une fois, je ne suis pas certain à 100%.

InSight, abréviation de Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, a été conçu pour détecter l’activité sismique sur Mars. En mai dernier, InSight avait détecté et répertorié plus de 1 300 tremblements de mars, dont un tremblement de terre de magnitude 5 le 4 mai 2022, le plus important détecté depuis le début de la mission.

Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA, a déclaré en mai qu’InSight avait transformé notre compréhension de l’intérieur des planètes rocheuses et préparé le terrain pour de futures missions.

Le budget de la NASA pour InSight était de 675 millions de dollars, mais la conception d’un instrument et un retard de deux ans ont ajouté 153,8 millions de dollars supplémentaires au coût. Au total, InSight a fini par coûter 828,8 millions de dollars.

La NASA a encore de quoi s’occuper. Le rover Persévérance travaille toujours d’arrache-pied sur la surface martienne tandis que le télescope spatial James Webb commence tout juste à explorer le cosmos lointain.