Un simple sifflet est plus efficace que la sirène Apple Watch Ultra

La technologie peut nous surprendre à plusieurs reprises et nous faire voir des choses que nous ne pouvions pas imaginer auparavant, mais à d’autres occasions, il est plus facile de ne pas se compliquer la vie et d’opter pour ce qui serait plus évident. Et peu importe si la solution est quelque chose de complètement simple et rudimentaire. Si cela fonctionne mieux et est plus efficace, il n’est plus nécessaire d’y penser. Ceci dit, la sirène de l’Apple Watch Ultra est-elle efficace ?

La sirène Apple Watch Ultra vs un sifflet

C’est la question que se sont posée les gars de The Verge dans leur analyse de l’Apple Watch Ultra. Tenant compte du fait que la montre comprend une alarme en forme de sirène chargée d’émettre un son puissant, ils ont voulu la tester en direct pour voir exactement à quel point ce système d’urgence particulier était puissant.

Selon Apple elle-même, la sirène Apple Watch est efficace dans un rayon d’action de 180 mètres, le test servirait donc à vérifier les propos officiels de l’entreprise. Dit et fait, les tests effectués ont montré que le bip pouvait être entendu à un maximum d’environ 200 mètres, donc les résultats ont même amélioré les chiffres officiels d’Apple.

Cependant, la chose intéressante est venue avec une comparaison particulière, puisque les responsables de l’analyse ont décidé de comparer le sifflet avec le son produit par un simple sifflet pour seulement 4 dollars. Quel était le résultat ? Vous l’imaginez sûrement déjà.

Un sifflet qui se fait entendre

Après avoir suivi le même chemin et testé la puissance du sifflet, ils ont finalement découvert que la portée effective du sifflet n’était pas inférieure à 400 mètres, donc en termes d’efficacité et d’attention, l’option sifflet était beaucoup plus efficace. . Cela indique-t-il que c’est mieux que l’alarme de la Watch Ultra ? et et non.

Interprétons le contexte

Avant de transformer cela en la comparaison idiote de l’iPhone et de la pierre, nous devons tenir compte du fait qu’il existe de nombreux facteurs lorsqu’il s’agit de devoir attirer l’attention avec une sirène. Dans les tests de vent, le sifflet est évidemment plus efficace et peut aller plus loin avec son son, mais également une fusée éclairante obtient une ligne de visée plus longue ou une sirène alimentée par batterie ferait beaucoup plus de bruit.

Il faut avoir du recul, et même si d’un coup on peut attirer l’attention avec un simple coup de sifflet à 4 dollars, dans une expédition en haute altitude où surviennent des problèmes respiratoires, opter pour l’option sirène de la Watch Ultra pourrait être plus approprié. Par conséquent, nous parlons de deux solutions qui peuvent se compléter, donc si vous avez un Ultra, cela ne vous coûtera rien d’avoir également un sifflet dans votre poche.

Source: Le bord (YouTube)