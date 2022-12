Le nouveau jeu gratuit d’Epic Games Store est le rêve de tous ceux d’entre nous qui avaient LEGO

Epic Games Store continue d’offrir des jeux à l’occasion de ses soldes et de ses promotions de Noël. Un par jour d’ici le 25 décembre. Et après Wolfenstein, Sable, Horizon Chase Turbo et d’autres joyaux indépendants, c’est maintenant au tour de LEGO Builder’s Journey, qui sera disponible jusqu’à demain 22 décembre à 17h00 (heure locale française).

Rappelant Echochrome et Captain Toad: Treasure Tracker, LEGO Builder’s Journey est un jeu de puzzle géométrique qui nous invite à surmonter toutes sortes d’énigmes basées sur la perspective et la créativité. Nous y résoudrons bon nombre de défis et de difficultés basés sur l’ingéniosité et de mille et une manières différentes. De plus, le titre comprend une manière créative de construire tout ce qui vous vient à l’esprit en choisissant des plaques de base et chacune des pièces de l’objet en question. Avec un 79 sur Metacritic, c’est le rêve de ceux d’entre nous qui ont grandi avec LEGO.



