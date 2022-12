Wi-Fi 7 : ce que vous devez savoir sur la nouvelle norme Wi-Fi

Bien que le Wi-Fi 6 ne se soit pas encore totalement imposé, son successeur est déjà dans les starting-blocks. Le Wi-Fi 7 devrait gagner en importance à partir de 2023 (au plus tôt). Les fabricants s’en occupent avec de nouveaux routeurs. Mais les smartphones à venir avec la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (segment haut de gamme) ou le MediaTek Dimensity 9200 (classe moyenne) prennent également en charge la norme. En effet, le Wi-Fi 7 se démarque clairement du Wi-Fi 6 et du Wi-Fi 6E. Le point fort technique réside dans les canaux de transmission deux fois plus larges, qui conduisent à des vitesses plus élevées.

C’est derrière la norme Wi-Fi 7

Comme les versions Wi-Fi précédentes, le Wi-Fi 7 provient de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) et de la Wi-Fi Alliance. Cette dernière organisation comprend des sociétés telles qu’Intel, Samsung, Microsoft, Qualcomm, Sony et Apple. Plus de 550 entreprises sont aujourd’hui intéressées à faire progresser la norme Wi-Fi et, bien sûr, à la rendre attrayante pour nous, utilisateurs. Et en effet, les améliorations du Wi-Fi 7, également connu sous le nom d’IEEE 802.11be (WLAN-be), sont indéniables.

Comme avec le Wi-Fi 6E, qui n’a pas été utilisé de manière significative jusqu’à présent, le Wi-Fi 7 est basé sur un WLAN tri-bande. Cela indique que la bande 6 GHz s’ajoute aux gammes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. Les canaux 320 MHz du Wi-Fi 7 font le double de la taille de ses prédécesseurs, tout comme les Wi-Fi 6 et 6E.

Plus d’optimisations

Le Wi-Fi 7 peut intégrer plus de données dans chaque signal, ce qui indique qu’il peut transmettre des données plus efficacement dans une onde électromagnétique. Ceci est assuré par le meilleur étage de modulation 4096QAM.

Le Wi-Fi 7 double également le nombre de flux de données parallèles à 16 (16×16 MIMO). Les bons routeurs Wi-Fi 7 auront donc jusqu’à 16 antennes. En option, grâce à Multi-Link Operation (MLO), un appareil terminal avec deux bandes de fréquences peut être connecté à un routeur en même temps. La commutation rapide entre les fréquences n’entraîne pas non plus d’interruptions indésirables. Au contraire : le Wi-Fi 7 promet une latence plus faible et un transport de données plus fiable et stable.

Le H3C Magic BE18000 est le premier routeur Wi-Fi 7. Cependant, il s’adresse aux revendeurs et aux entreprises qui souhaitent publier de tels appareils sous leur nom. (Photo : H3C)

Résumé, mais non moins intéressant : les unités multi-ressources (RU) permettent à plusieurs appareils Wi-Fi 7 de partager des portions inutilisées d’un canal haut débit afin d’exploiter la taille maximale possible des canaux 320 MHz pour tous les appareils connectés. Le Wi-Fi 7 utilise donc tous les canaux disponibles de la manière la plus optimale possible.

Pas encore tout à fait sûr, mais probable : WPA4 devrait être utilisé comme norme de cryptage.

Quelles vitesses offre le Wi-Fi 7 ?

En théorie, le Wi-Fi 7 peut faire jusqu’à 46 Gbps. Mais cette valeur est une dans des conditions de laboratoire idéales. Dans la pratique et la vie de tous les jours à la maison, il pourrait encore s’agir de 30 Gbit/s (avec un maximum de 16 antennes dans le routeur). Des résultats authentiques pour l’apparition de matériel compatible Wi-Fi 7 ne peuvent être attendus qu’ici.

Comme pour le Wi-Fi 6 et les normes WLAN antérieures, les informations fournies par les fabricants pour le Wi-Fi 7 varient considérablement. Le fabricant de puces MediaTek parle de 46 000 Mbit/s, Intel annonce « presque 5,8 Gbit/s » pour les débits entre PC et routeur. Et Qualcomm, fabricant de diverses puces Wi-Fi 7 pour routeurs et appareils mobiles, parle jusqu’à 20 Gbit/s. Ce serait toujours deux fois plus rapide que ce dont le Wi-Fi 6 est théoriquement capable.

Qualcomm travaille déjà sur des puces Wi-Fi 7 qui seront utilisées par d’autres fabricants pour de nouveaux produits en 2023. (Photo : Qualcomm)

Une chose est un fait : l’avantage de la vitesse, la stabilité et la latence plus faible devraient être perceptibles, surtout avec des connexions Internet très rapides.

Wi-Fi 7 contre Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E

Dans une comparaison directe entre le nouveau Wi-Fi 7 et son prédécesseur direct, les différences sont clairement visibles. Il y a donc un net bond en avant ici – si les routeurs et tous les appareils mobiles sont compatibles, bien sûr.

Wi-Fi 6 (Wi-Fi 6E) Wi-Fi 7 Bandes de fréquence 2,4 et 5 GHz (plus 6 GHz) 2,4, 5 et 6 GHz vitesse Jusqu’à 9,6 Gbit/s Jusqu’à 46 Gbit/s canaux (largeur) 180 MHz 360 MHz nombre d’antennes 8 × 8 MIMO 16×16 MIMO flux de données 1024-QAM QAM 4K

En attendant? Ou acheter un nouveau routeur avec Wi-Fi 6 ?

Les routeurs actuels reposent sur le WIFI 6 – et c’est toujours la mesure de toutes choses. Cela ne devrait pas changer dans les mois à venir, car la Wi-Fi Alliance et l’IEEE ne visent une version finale de la norme WLAN7 que pour le début à la mi-2024.

La sortie des premiers appareils Wi-Fi 7, qui recevront ensuite la certification pour la norme, est attendue dès 2023.

Pour les jeux et les applications qui nécessitent des vitesses très élevées et de faibles latences, le Wi-Fi 7 est logique. (Photo : )

Le Wi-Fi 6 continuera d’être plus que suffisant à l’avenir pour les personnes ayant des demandes normales de Wi-Fi rapide. Les vrais utilisateurs expérimentés qui apprécient les faibles latences et la vitesse maximale devraient probablement attendre un peu plus longtemps avant d’acheter un routeur. Dans le pire des cas, cependant, les produits appropriés ne pourraient pas être disponibles avant 2024. Cependant, cela est plus pertinent pour ceux qui sont impliqués dans les jeux en ligne, la réalité virtuelle, le streaming 8K et les transferts en ligne d’énormes quantités de données (services cloud, etc.) – et qui disposent d’une connexion Internet rapide en conséquence.

Personnellement, j’opterais toujours pour un routeur de haute qualité avec Wi-Fi 6 dont vous pourrez être satisfait pendant de nombreuses années. Par exemple l’AVM Fritzbox 7590 ax. Le Wi-Fi 6E, en revanche, ne sera probablement pas non plus un problème à l’avenir – de nombreux fabricants semblent ignorer cela au profit du Wi-Fi 7.

Photo de couverture : .