Apple a dévoilé le meilleur haut-parleur intelligent de 2022 en 2017

Il y a cinq ans, Apple a dévoilé ce que je considère sans équivoque comme le meilleur haut-parleur intelligent de 2022. Il était tard à la fête, éreinté par la presse technique et interrompu avant l’heure. C’était le HomePod original, et il n’y a toujours rien d’autre comme ça.

Bien sûr, il existe cinq versions de HomePod mini, mais nous voulions qu’Apple fabrique un HomePod plus petit pour compléter le grand, et non le remplacer. Le grand HomePod a gros son qui convient aux grandes pièces ou comme votre meilleur haut-parleur dans votre lieu d’écoute principal.

Le HomePod mini est remarquablement compact en comparaison, mais la différence sonore est énorme. HomePod mini est le haut-parleur intelligent de démarrage qui rend le remplissage d’une maison avec des HomePods plus abordable, mais il est à des lieues du HomePod d’origine en termes de volume et de réponse des basses.

Nous voulions une famille de HomePods. Au lieu de cela, nous nous sommes retrouvés coincés avec ce poids léger. C’est pourquoi, mes concitoyens de l’écosystème Apple, le marché de l’occasion des HomePods d’origine est si convaincant près de deux ans après l’arrêt de l’OG HomePod.

Ne vous méprenez pas. Il y a beaucoup de choses que l’OG HomePod pourrait apprendre de son jeune frère. Le HomePod triomphe du son et peut même être utilisé comme haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos pour votre home cinéma. HomePod mini a quelques avantages qui existent simplement parce qu’il s’agissait de la première révision de la gamme HomePod.

Le gros HomePod a un cordon d’alimentation amovible que vous ne devriez probablement jamais retirer. Un peu comme l’Apple Studio Display. Le HomePod mini n’a pas tout à fait de câble amovible, mais il se termine par un connecteur USB-C au lieu des broches d’alimentation !

Le HomePod mini se connecte à un adaptateur secteur USB-C amovible et le connecteur USB-C sert également de port de données. Cela vous permet de connecter un HomePod mini borked à un Mac ou un PC pour restaurer son logiciel si une mise à jour se détraque. Le gros HomePod vous montre simplement un anneau rouge de la mort comme s’il s’agissait d’une Xbox d’origine, et tout support nécessite un envoi à Apple.

Apple utilise également un processeur plus rapide à l’intérieur du HomePod mini, passant de la puce A8 vieillissante à la puce S5 plus récente. Cela aide à la rapidité avec laquelle Siri répondra aux commandes vocales, et cela contribue également probablement à réduire le coût du HomePod mini. Un haut-parleur intelligent n’a de toute façon pas besoin de punch graphique.

Et la prise en charge de la radio Thread est intégrée au HomePod mini. Les boîtiers Apple TV 4K les plus récents incluent également Thread. Thread n’était tout simplement pas prêt pour le HomePod d’origine.

Ce sont toutes des choses qui sont incluses dans la révision d’Apple pour ce qu’un HomePod peut être, mais ne vous y trompez pas, le HomePod d’origine règne comme le meilleur haut-parleur intelligent pour la maison. La chose a juste des performances audio qui ne manqueront pas d’impressionner. C’est fort, c’est plein, c’est profond, c’est sans compromis.

Mon intérêt particulier pour le gros HomePod maintenant de tous les temps a commencé par une visite à une famille de l’extérieur de la ville à l’occasion de Thanksgiving. Il y a des années, je leur ai offert un seul HomePod qu’ils utilisent encore régulièrement à ce jour. Pendant ce temps, j’avais abandonné le gros HomePod dès qu’Apple avait déclaré que le HomePod mini était l’avenir de la gamme. Près de deux ans plus tard, je ne pouvais pas croire à quel point le HomePod original sonnait bien.

Apple ne vend plus le HomePod d’origine, mais vous pouvez trouver des HomePods OG d’occasion ou remis à neuf sur eBay et Facebook Marketplace pour entre 200 $ et 300 $. Apple a initialement vendu le HomePod pour 350 $ avant de baisser le prix à 300 $, et 250 $ était un prix de vente courant vers la fin de sa vie au détail. Après les taxes et les frais d’expédition, j’ai fini par marquer une paire stéréo HomePod pour environ 450 $ plus tôt ce mois-ci.

Je savais que j’aimerais encore une fois le grand HomePod, mais je n’avais pas anticipé toutes les façons dont l’original était juste meilleur. Vous pouvez chuchoter pour invoquer Siri de l’autre côté de la pièce, les sons ambiants pour dormir donnent l’impression que vous êtes là, et le volume global peut rivaliser avec des niveaux de bruit importants.

Il y a des signes d’espoir pour un nouveau HomePod qui n’est pas nommé par rapport à une version plus grande qui n’est plus vendue. Il y a plusieurs mois, l’analyste fiable de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Actu a prédit qu’Apple publierait un HomePod supplémentaire au quatrième trimestre 2022 ou au premier trimestre 2023. Sur la base de la chronologie actuelle, cela pourrait simplement signifier que nous pourrions voir un HomePod plus costaud avec des révisions modernes d’ici le printemps. C’est un produit dont j’espère vraiment qu’il existe, d’autant plus que la version annoncée en 2017 et sortie en 2018 ne durera pas éternellement.

