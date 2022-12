Google Pixel 8 proposera un nouveau capteur de caméra principal avec prise en charge HDR échelonnée

Moulin à rumeurs : les téléphones Google Pixel sont bien connus pour leurs prouesses en matière de photographie informatique, et il semble que l’entreprise ne se repose pas sur ses lauriers. Le développeur Kuba Wojciechowski a découvert des mentions d’une nouvelle fonctionnalité HDR échelonnée dans le code de l’application appareil photo de Google.

Les pixels de la génération actuelle utilisent ce que Google appelle HDR+ avec bracketing, une méthode qui capture plusieurs prises de vue à exposition courte avant l’appui sur l’obturateur et une longue exposition après l’appui sur l’obturateur. Ces images sont ensuite fusionnées à l’aide d’un algorithme propriétaire, créant une image à plage dynamique élevée avec un bruit réduit dans les zones plus sombres et sans surbrillances écrêtées.

Le HDR échelonné améliore le temps nécessaire pour capturer toutes les différentes expositions. Au lieu de prendre des photos à exposition courte et longue en succession rapide, la nouvelle technologie permet au capteur de les capturer simultanément. Il en résulte moins d’artefacts causés par des mains tremblantes ou des sujets se déplaçant rapidement, tels que des enfants ou des animaux domestiques.

Pour faire court, avec l’aimable autorisation de Google, nous avons obtenu une version propre et non obscurcie de Google Camera Go, qui comprend des références qui confirment apparemment que les pixels phares en 2023 – Husky et Shiba – prendront en charge le HDR échelonné. pic.twitter.com/YdaWTlGznN – Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) 19 décembre 2022

Wojciechowski note que le capteur principal de l’appareil photo Samsung Isocell GN1 partagé par les séries Pixel 6 et Pixel 7 ne prend pas en charge le HDR échelonné, ce qui indique que la fonctionnalité ne sera pas portée sur les téléphones plus anciens. Cela indique probablement que les pixels de nouvelle génération seront livrés avec un nouveau capteur d’appareil photo. Le Samsung Isocell GN2 serait un choix logique, car il prend en charge la fonctionnalité et apporte d’autres améliorations, telles que des pixels plus grands qui absorbent plus de lumière et des améliorations de l’autofocus.

Cependant, il faudra un certain temps avant de voir le nouveau système de caméra en action. Google a annoncé le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro en octobre, de sorte que leurs successeurs devraient être lancés à l’automne prochain. Les dernières rumeurs suggèrent qu’ils seront livrés avec un nouveau SoC, vraisemblablement le Tensor G3 de Google, les deux modèles obtenant des déclinaisons équipées de 12 Go de RAM.

Enfin, Wojciechowski a également trouvé mentions d’un appareil « TangorPro » dans le code. Tangor est le nom de code de la future tablette Pixel, il semble donc que Google travaille actuellement sur au moins deux tablettes. Il est confirmé que la tablette Pixel vanille est livrée avec une puce Tensor G2 et un écran de 11 pouces, quelqu’un ayant récemment tenté de vendre un modèle en avant-première sur Facebook.