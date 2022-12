AirPods Pro 2 : le remplacement parfait des AirPods Max dont je ne savais pas avoir besoin

J’ai écrit un jour que je n’étais pas fan des écouteurs intra-auriculaires. J’ai toujours préféré la conception « universelle » des AirPods ordinaires. Mais même si j’ai passé un bon moment à utiliser mes AirPods 3, je devais toujours emporter mes AirPods Max avec moi dans certaines situations, en particulier lorsque je partais en avion. Il s’avère que les AirPods Pro 2 sont le remplacement parfait des AirPods Max dont je ne savais pas avoir besoin. Et voici pourquoi.

Tout d’abord, récapitulons les nouveautés des AirPods Pro de deuxième génération. Ils ont essentiellement le même design que la première génération, mais maintenant avec la puce H2, qui, selon Apple, améliore la suppression du bruit et offre un son encore plus fidèle combiné à un nouveau pilote et amplificateur.

Il existe également un nouveau boîtier de charge résistant à l’eau et agissant essentiellement comme un AirTag grâce à la puce U1 intégrée. Mais comment tout cela m’a-t-il convaincu de mettre mes AirPods Max dans le tiroir ?

Quelque chose entre AirPods 3 et AirPods Max

Comme je l’ai déjà mentionné, je préfère l’ajustement des AirPods réguliers. Mais ils ne sont certainement pas les meilleurs lorsque vous êtes dans des environnements bruyants comme un café ou à l’intérieur d’un avion. Après tout, les AirPods 3 n’ont pas de suppression active du bruit.

Dans le même temps, alors qu’Apple a fait un excellent travail pour améliorer la qualité sonore des AirPods 3, ils n’ont clairement pas le même niveau de basses que les AirPods Pro, sans parler des AirPods Max. Je pourrais abandonner mes AirPods 3 et utiliser mes AirPods Max partout, mais ils sont trop gros et trop lourds. C’est pourquoi j’ai toujours gardé les AirPods 3 et les AirPods Max.

Lors de mon dernier voyage du Brésil vers l’Europe, j’ai dû prendre de très longs vols. Comme d’habitude, je portais des AirPods Max – mais ils deviennent extrêmement inconfortables lorsque vous les portez pendant neuf heures d’affilée. Et dans ce scénario, les AirPods 3 n’étaient tout simplement pas une option en raison du manque d’ANC. C’est alors que j’ai décidé d’essayer les AirPods Pro 2.

AirPods Pro 2 ressemble à des mini versions d’AirPods Max

Au cours des derniers mois, j’avais été un peu déçu par les AirPods Max. Plus précisément, la suppression active du bruit ne semble plus aussi efficace qu’auparavant – et je ne suis pas le seul dans ce cas. Il semble qu’Apple ait modifié quelque chose dans le micrologiciel AirPods Max qui a affecté la fonction ANC. Certains spéculent que cela s’est produit en raison d’un litige de brevet, mais nous ne pouvons pas en être sûrs.

Dans le même temps, Apple affirme que la suppression active du bruit dans les AirPods Pro 2 a été considérablement améliorée grâce au nouveau matériel. Et quand j’ai mis les nouveaux AirPods Pro dans mes oreilles pour la première fois, c’était comme si je portais mes AirPods Max quand je les ai achetés.

Le travail effectué par Apple avec la fonction ANC des AirPods Pro de deuxième génération est tout simplement impressionnant. Même dans un aéroport bondé, je pouvais à peine entendre quoi que ce soit. C’était exactement ce que je cherchais. Mais puisque nous parlons d’écouteurs, la qualité du son est également extrêmement importante. Et les AirPods Pro 2 ne déçoivent pas à cet égard.

La musique semble encore plus immersive et le niveau des basses est très satisfaisant. Bien sûr, ce n’est pas la même chose que lorsque vous utilisez des AirPods Max ou d’autres écouteurs haut de gamme, mais la qualité est tout de même assez impressionnante pour des écouteurs de cette taille. Il y a un bon équilibre entre les hautes et les basses fréquences, ce que j’apprécie dans un casque.

Le confort est tout

J’ai toujours une impression bizarre de porter des écouteurs intra-auriculaires. Malgré tout, les AirPods Pro 2 de deuxième génération m’ont convaincu de mettre mes AirPods Max de côté lorsque je voyageais du Qatar vers le Brésil pour un vol de 15 heures. Contrairement à quand je voyageais avec les AirPods Max, je pouvais à peine sentir que je portais des écouteurs avec AirPods Pro.

C’est à ce moment-là que j’ai été convaincu que les AirPods Pro 2 sont les seuls AirPods dont j’ai besoin. L’ANC a très bien fonctionné pendant tout le vol, et je n’ai pas eu à choisir entre confort ou qualité sonore. Même lorsqu’il n’y avait pas de musique, le bruit de l’avion ne me dérangeait pas.

Et pour ceux qui n’ont jamais aimé l’ajustement de la première génération d’AirPods Pro, la deuxième génération d’écouteurs est désormais livrée avec un nouvel embout supplémentaire inclus dans la boîte.

Il y a quelques autres petits détails qui m’ont également fait profiter de l’expérience d’utilisation des AirPod de deuxième génération. Le nouveau boîtier avec puce U1 intégrée et haut-parleur est extrêmement utile lorsque je les perds à la maison, ce qui arrive plus que je ne le souhaiterais ; maintenant, je peux les rechercher en utilisant Precision Finding, tout comme je le fais avec un AirTag.

Le fait que le boîtier de charge fonctionne désormais avec le chargeur Apple Watch en plus du MagSafe est également formidable. Cela indique que je peux charger mon iPhone et mes AirPods en même temps avec MagSafe Duo. J’aime aussi la possibilité d’augmenter ou de diminuer le volume à l’aide de gestes sur la tige de chaque AirPod. Le geste n’est pas exactement intuitif, mais il fait le travail.

Devriez-vous acheter des AirPods Pro 2 ?

Si vous recherchez des écouteurs avec une bonne qualité sonore et une suppression du bruit impressionnante, les AirPods Pro de deuxième génération sont certainement l’une des meilleures options que vous puissiez acheter en ce moment. Honnêtement, à ce stade, je ne recommanderais à personne d’acheter des AirPods Max, sauf si vous voulez vraiment un casque Apple avec prise en charge de la connexion filaire pour une raison quelconque.

Apple vend les AirPods Pro de deuxième génération pour 249 $, mais vous pouvez déjà le trouver à des prix inférieurs dans des magasins comme Amazon.

