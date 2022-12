Le Black Swan arrive dans les airs, le drone-avion qui peut transporter des marchandises sans pilote

Dronamics pourrait lancer ses vans volants début 2023. Ils sont capables d’atteindre les coins reculés de la planète et d’effectuer des livraisons en réduisant les délais et les coûts.

Il s’appelle le Black Swan, et il ressemble à n’importe quel autre avion léger conventionnel, sauf qu’il n’a pas de cockpit. Et en fait ce n’est pas nécessaire. Il pourrait être la première réponse européenne au marché émergent des drones cargo et pourrait survoler le continent en livrant des marchandises dès le début de 2023.

Derrière le projet se trouvent les frères bulgares Rangelov : Svilen qui a étudié l’économie à l’American College of Sofia et Konstin, un ingénieur aérospatial spécialisé dans les matériaux de construction. Ensemble, ils ont fondé la société Dronamics pour construire des vans volants capables d’atteindre les coins les plus reculés. Tous deux ont de très longues barbes, car ils se sont juré de ne pas se raser tant que le Cygne Noir n’aura pas pris son premier vol.

Le projet des frères Rangelov

Tout a commencé par une dispute à propos d’un morceau de fromage. « Mon frère vivait en Hollande et travaillait pour une société d’ingénierie aéronautique. Un jour, il m’a dit qu’il lui manquait du fromage bulgare et m’a demandé quand je reviendrais lui rendre visite pour lui apporter Je lui ai dit : « Je ne viens pas bientôt. Tu es ingénieur, construis un drone et je t’enverrai du fromage ! », raconte Svilen.

Le mécanisme est simple, utilisez des drones plus gros pour livrer des colis partout. L’intuition des frères Rangelov est venue il y a huit ans, alors qu’Amazon expérimentait des livraisons par drones à des adresses nationales : « Nous savions que les petits drones ne pouvaient pas fonctionner, alors nous avons adopté une approche différente », expliquent-ils à la BBC.

Ils implantent Dronamics en Bulgarie et nous commençons à imaginer un système de livraison de fret composé d’avions cargos pilotables à distance. C’est ainsi qu’a commencé à prendre forme le Black Swan, qui associe « l’économie du téléphone mobile » en termes d’électronique, et un moteur à piston standard qui fonctionne à faible consommation de carburant.

Comment est fabriqué le Cygne Noir ?

La cargaison est faite de matériaux légers, spécialement conçus par Kostantin. Il volera sous la masse du trafic aérien à près de 700 mètres d’altitude. Un carburant d’aviation synthétique est également testé sur l’avion dans le but de réaliser des vols à zéro émission.

« Il ressemble à un avion normal. Cependant, il n’y a pas de cockpit et sa forme est beaucoup plus profilée. Il a un fuselage de 8 m de long et un moteur à hélice de 140 ch, monté à l’avant du fuselage. Il a deux ailes avec un total envergure de 16 mètres, plus une configuration de queue standard. Visuellement, il a l’air très conventionnel », explique Svilen.

Le Black Swan a une autonomie estimée à 2 500 kilomètres et peut transporter 350 kilos de fret, à peu près la même chose qu’un fourgon de messagerie. En effet, l’objectif de Dronamics est de créer « la première compagnie aérienne de drone cargo en Europe », afin de réduire les coûts et les délais de transport de marchandises par voie terrestre. « Par exemple, nous pouvons voler de Sofia à Varna pendant 2 heures pour environ 1 euro par kilogramme. »

Les avantages du nouveau mode de livraison

Un client est déjà prêt à tester le Black Swan, il s’agit du géant allemand de la logistique Hellmann. Jan Kleine-Lasthues, patron de l’entreprise a expliqué que les drones pourraient être une solution parfaite pour relier, par exemple, les îles grecques. « Ils seront plus fréquents que les ferries et nous pourrons les utiliser pour diviser les livraisons en plusieurs colis, afin d’augmenter la fréquence des livraisons. Ils représentent un grand changement, ils offrent rapidité et flexibilité. »

Kleine-Lasthues a également souligné que les modèles de livraison de drones précédents étaient une impasse. « Je n’ai jamais cru à l’idée des drones de colis. C’est pourquoi nous travaillons avec Dronamics, ce n’est pas une idée de type livraison Amazon. »

Pleins feux sur les drones cargo

Les drones cargo ont également attiré l’attention de Bristow, un groupe américain qui exploite des hélicoptères dans le monde entier. Ils ont en effet signalé leur intention d’acheter jusqu’à 100 drones cargo à une société californienne, Elroy Air.

Ses avions fonctionnent avec un moteur électrique hybride, une petite turbine qui génère de l’électricité. Kofi Asante d’Elroy Air a expliqué à la BBC qu' »ils peuvent transporter cent fois la charge utile d’un petit UAV (véhicule aérien sans pilote), il est comparable à un petit avion en termes de charge utile mais fonctionne à une fraction du coût d’un hélicoptère . » .