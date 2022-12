Sur Skype, il existe un moyen d’entendre à quoi ressemble votre voix en allemand ou en chinois

Il s’appelle TruVoice et est capable de traduire des conversations en temps réel et avec le cachet des utilisateurs, le but est de briser les barrières linguistiques.

Après tout, on s’est toujours posé la question. Comment serait notre voix si nous parlions dans une autre langue, peut-être le chinois. Utilisez simplement l’intelligence artificielle pour le savoir. En effet, Skype a introduit une nouvelle fonctionnalité, TruVoice, capable de traduire en temps réel la voix des utilisateurs parlants.

Outre la curiosité de tester son timbre avec un acca aspiré ou des consonnes fricatives, TruVoice veut rendre les conversations en ligne plus humaines en éliminant une fois pour toutes la voix artificielle de Jeeg Robot capable d’amortir toute implication émotionnelle d’un discours.

La nouveauté introduite par Skype

TruVoice utilise l’intelligence artificielle pour traduire les appels vocaux des utilisateurs dans toutes les langues du monde. Pour l’activer sur Skype, sélectionnez simplement « Plus » dans le menu principal et entrez dans la fonction « Traduire ». Au lieu de la voix mécanique des traducteurs standard, cependant, TruVoice reproduit le timbre de la personne qui parle. Une solution pour communiquer de manière plus naturelle.

« C’est un énorme pas en avant pour Skype, car il permet aux personnes qui parlent différentes langues de communiquer facilement », a expliqué Microsoft. Il parvient actuellement à prendre en charge l’anglais, l’espagnol, le français, l’allemand et le chinois. Bientôt, il sera possible de traduire des conversations dans toutes les langues du monde.

L’objectif de TruVoice

Il s’agit de la version pro d’une fonctionnalité déjà active dans Skype. La plateforme était en effet capable de traduire du texte et de l’audio en temps réel, mais le ton robotique, sans emphase ni intonation, émousse les conversations en réduisant l’intelligibilité. L’objectif de TruVoice est d’aller plus loin pour réduire les barrières linguistiques.

« Les services alimentés par l’IA peuvent être plus efficaces ou efficients, mais ce qui est le plus excitant, c’est la façon dont ils brisent les frontières et nous offrent de nouvelles façons d’atteindre nos objectifs. La mission de Skype est d’aider à établir des liens significatifs avec les personnes qui comptent le plus. »

Comment fonctionne l’Intelligence Artificielle qui imite les voix ?

TruVoice échantillonne votre voix en imitant et en traduisant votre discours en temps réel. « Pour ce faire, l’intelligence artificielle utilise une combinaison de technologie de reconnaissance vocale et de traitement du langage naturel, qui est capable de comprendre et d’interpréter les mots prononcés et de les traduire dans la langue souhaitée ».

Non seulement cela, Microsoft explique également que « si vous activez l’utilisation de la voix naturelle, nous utiliserons l’intelligence artificielle pour échantillonner les mots et optimiser la traduction afin qu’elle sonne de la même manière, rendant la conversation plus humaine ».