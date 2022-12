Maintenant, nous savons pourquoi la gueule de bois n’est pas la même pour tout le monde

Des mécanismes biologiques et des facteurs psychologiques peuvent influencer notre réaction, ainsi que le temps nécessaire pour se remettre des plaintes associées à la consommation d’une dose excessive d’alcool.

Après une bonne soirée, se réveiller avec une gueule de bois, également appelée gueule de bois ou symptômes de la gueule de bois, est à bien des égards désagréable, en raison des nombreux désagréments qui peuvent survenir après une consommation excessive d’alcool. Les maux de tête, les nausées, la faiblesse et les douleurs à l’estomac sont parmi les séquelles les plus courantes, même si tout le monde ne les vit pas de la même manière : certaines personnes peuvent se sentir plus mal, d’autres mieux, et d’autres encore (si elles ont de la chance) peuvent même ne ressentir aucune conséquence négative. Cette réaction différente, appelée variabilité subjective à la gueule de bois, fait l’objet de plusieurs études, qui estiment qu’environ 5% des personnes ne peuvent manquer de ressentir la gueule de bois classique, soulignant comment cette différence n’est pas seulement liée à la quantité d’alcool ingérée, mais comprend une série de mécanismes biologiques et psychologiques capables d’influencer ce que nous vivons.

Mécanismes biologiques et gueule de bois

La manière et le temps qu’il nous faut pour nous remettre d’une gueule de bois varient en fonction de plusieurs facteurs biologiques, notamment la prédisposition génétique, l’âge, le sexe, ainsi que la prise simultanée d’aliments, de médicaments ou de drogues. Certaines recherches suggèrent que les personnes atteintes d’une variante du gène ALDH2 peuvent avoir une gueule de bois plus grave, car la variante limite la dégradation de l’acétaldéhyde (qui est formé à partir de l’oxydation initiale de l’alcool éthylique dans le foie par l’enzyme alcool déshydrogénase), entraînant une une plus grande accumulation de cette substance, responsable de nombreux maux de gueule de bois.

D’autres études montrent que la gravité de la gueule de bois diminue avec l’âge et varie selon le sexe, même avec la même quantité d’alcool consommée, et que les buveurs plus jeunes (18 à 25 ans) peuvent présenter des symptômes plus graves que les buveuses plus jeunes. Cependant, la raison de ces différences est actuellement inconnue.

En général, une personne de poids normal se débarrasse d’environ 6 grammes d’alcool par heure, si l’on considère qu’une canette de bière de 330 ml, un verre de vin de 125 ml ou un verre de liqueur de 40 ml contiennent environ 12 grammes, le corps prend environ 2 heures pour le nettoyer. Ainsi, pour disposer d’un demi-litre de vin ou de quatre petits verres de liqueur, il faudra environ 8 heures.

Facteurs psychologiques affectant la gueule de bois

Même certains traits psychologiques peuvent être liés aux symptômes que nous ressentons après une gueule de bois, tels que l’anxiété, la dépression, le niveau de stress et même la personnalité. L’extraversion, par exemple, qui est un trait de personnalité généralement caractérisé par le fait d’être grégaire et associé à des comportements de consommation excessive d’alcool chez les étudiants, ne semble pas être liée à une pire gueule de bois, malgré les preuves que la consommation excessive d’alcool plus fréquente est liée à une gueule de bois plus grave. expériences.

L’anxiété, la dépression et le stress sont également liés à des gueules de bois plus graves. « Chacune de ces humeurs – explique dans un article sur La conversation Professeur Craig Gunn, maître de conférences en sciences psychologiques à l’Université de Bristol et premier auteur d’une étude récente sur les effets de la gueule de bois alcoolique sur la régulation des émotions – il est associé à un « biais négatif », c’est-à-dire une tendance à interpréter le monde de manière plus négative. Nos résultats montrent également que la gueule de bois a tendance à amener les gens à interpréter le monde de manière plus négative. En conséquence, la gueule de bois peut exacerber ce biais négatif, conduisant certaines personnes à se sentir plus mal que d’autres.”.

Il est donc possible que la façon dont nous traitons les situations défavorables sous-tende la variation des différentes expériences après une gueule de bois. « La recherche montre que les personnes ayant des scores élevés de catastrophisation de la douleur signalent des gueules de bois plus graves, ce qui suggère qu’elles se concentrent sur leurs symptômes négatifs et les amplifient peut-être. ajouta le professeur Gunn. D’autres études ont également montré que les personnes qui ont tendance à gérer leurs problèmes en les ignorant ou en les niant ont tendance à avoir la gueule de bois pire.”.