Xbox Game Pass pourrait être moins cher si vous acceptez d’avaler des publicités avant de jouer

La base d’utilisateurs que Microsoft a réussi à capturer avec Xbox Game Pass est gigantesque, cependant, une grande partie de ces utilisateurs pense sûrement que le service devrait avoir un prix moins cher. Eh bien, pour tous ceux qui veulent encore tirer un peu plus du prix de l’abonnement, il semble qu’ils pourraient recevoir de bonnes nouvelles dans un proche avenir.

Pas cher pour la publicité

Sur les forums ResetEra, un utilisateur a publié un prétendu tableau officiel de Microsoft qui révélerait une nouvelle modalité Xbox Game Pass avec laquelle obtenir un abonnement moins cher en échange de moins de fonctionnalités sans perdre l’essence du service.

A ce jour, le prix du service dans sa fonction la plus simple est de choisir PC ou Console pour 9,99 euros par mois. Cet abonnement vous permet de jouer aux jeux de la plateforme choisie qui sont disponibles dans le catalogue, qui est constamment mis à jour et vous permet de jouer aux jeux Xbox Game Studios dès le jour même de leur sortie.

La nouvelle proposition abaisserait le prix à 2,99 euros par mois, une remise impressionnante que beaucoup verraient sûrement favorablement, cependant, il ne faut pas oublier que beaucoup de choses seraient perdues en cours de route :

Il n’y aurait pas plus de 100 jeux dans la bibliothèque.

Les propres jeux ne pouvaient pas être joués à partir du jour de la sortie.

N’inclut pas EA Play.

Aucun rabais de membre n’est disponible.

Il n’y a pas d’accès au cloud.

Avant de jouer, nous avions de la publicité.

Très probablement, le catalogue est assez sélectif et de nombreux jeux sont perdus, mais ce qui frappe le plus, c’est l’incorporation de publicité avant de jouer. Ces publicités apparaîtraient avant chaque jeu, quelque chose que nous ne trouvons pas particulièrement ennuyeux, et qui permettrait à Microsoft de monétiser sa base d’utilisateurs de manière bestiale.

Quand ce type d’abonnement sera-t-il disponible ?

Pour le moment, les informations partagées sur les forums ResetEra ne précisent pas grand-chose de plus, il ne s’agit donc que d’une image avec les détails des deux abonnements disponibles. Tout indique que l’image a été tirée d’une enquête destinée à certains utilisateurs, et la question en question a encouragé les deux scénarios.

Nous verrons si nous pouvons en voir une partie dans les mois à venir, bien que tout indique qu’il en sera ainsi, puisque Microsoft a laissé tomber que 2023 apportera de nombreuses nouvelles fonctionnalités au service. Selon vous, combien de modalités d’abonnement le Xbox Game Pass aura-t-il ?

Source: RéinitialiserEra

Via: Eurogamer