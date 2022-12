Epic Games paiera 520 millions de dollars pour des poursuites contre le store Fortnite

Epic Games rend public un accord avec la FTC, la Federal Trade Commission des États-Unis avant les exigences de son achat dues au store Fortnite. La société américaine versera à l’organisation fédérale la modique somme de 520 millions de dollars. On vous en dit plus juste en dessous :

Epic Games paiera 520 millions de dollars à la FTC pour des poursuites contre Fortnite et son store

Dans un communiqué publié sur son site officiel, Epic Games a rendu publique son intention de verser 520 millions de dollars à la Federal Trade Commission des États-Unis. Cette somme forfaitaire est divisée en deux éléments distincts : 245 millions de dollars destinés à « résoudre les problèmes concernant les précédents modèles de stores Fortnite » que la FTC doit, à son tour, verser aux plaignants comme bon lui semble, et 275 millions de dollars. Les millions de dollars restants versés sont « pour résoudre les problèmes liés à la vie privée des mineurs dans Fortnite. »

Dans cet avis, Epic Games précise également que depuis son lancement en 2017, Fortnite Battle Royale a eu différentes versions de sa boutique, où vous pouvez acheter des articles skins tels que des personnages — familièrement appelés « skins » —, des sacs à dos, etc. Le paiement est effectué à l’aide de paVos, une monnaie virtuelle Fortnite qui doit être échangée contre de l’argent réel.

La popularité croissante de Fortnite au fil du temps et le peu de systèmes de protection contre les achats accidentels ont conduit Epic Games à recevoir de nombreux recours collectifs qui ont conduit à de nouvelles versions de son store de jeux phare dans lequel chaque fois que l’utilisateur a laissé plus clair ce que vous achetez. , à quel prix et quels droits vous avez concernant les retours.

Dans la version actuelle du store Fortnite, pour acheter, nous devons maintenir un bouton enfoncé au lieu de simplement appuyer dessus

Une autre question à discuter est la confidentialité des mineurs dans Fortnite. Epic commente que, bien que Fortnite soit destiné aux « adolescents et plus », ils ne peuvent pas supposer qu’il n’y aura pas d’enfants qui y joueront, donc au fil du temps, ils ont fourni des installations aux parents sous la forme de différentes options de contrôle parental à la fois pour les comptes d’utilisateurs ainsi quant au jeu lui-même.

Pour faire court : dans la déclaration, Epic Games admet les erreurs passées sur ces deux questions clés et rappelle ce qui suit :

Actuellement, Fortnite n’est pas « pay-to-win », c’est-à-dire que les objets pouvant être achetés dans le store sont des modifications skins. Il n’y a pas de personnage « plus fort » ou « meilleur » qu’un autre.

Il n’y a plus de boîtes à butin depuis 2019, et il n’y a pas de jeu du tout.

Un système de tickets aller-retour a été mis en place comme mesure supplémentaire contre les achats accidentels. Il existe également une fonction d’annulation instantanée des achats, encore une fois, pour éviter les achats accidentels. Une fonction d’achat a également été implémentée qui consiste à maintenir un bouton enfoncé au lieu de simplement appuyer dessus.

Les politiques de retour ont été mises à jour.

Il est explicitement annoncé par « et » ou « Non » lorsque nous souhaitons enregistrer des informations de paiement pour de futurs achats.

Il existe des systèmes de contrôle parental pour Fortnite et le site Web d’Epic Games qui incluent la possibilité d’avoir à entrer un code PIN.

Un autre système de contrôle parental vous permet de mettre en place une limite de dépenses quotidiennes.

Les comptes mineurs ont des options supplémentaires pour la confidentialité lors de la lecture de Fortnite et de l’ajout d’étrangers.

Source : Epic Games, Fortnite Battle Royale, propre élaboration