Un algorithme a prédit le vainqueur de la Coupe du monde, mais aussi le meilleur joueur et le meilleur gardien

L’intelligence artificielle d’EA Sports a aussi fait des erreurs : elle n’a pas su prédire le génie de Mbappé. Non seulement cela, mais elle a aussi été trop généreuse avec le Brésil : il fallait qu’elle atteigne la finale.

Il a prédit la victoire de l’Espagne en 2010, celle de l’Allemagne en 2014 et aussi celle de la France en 2018. Pas seulement. Il a également prédit qu’en 2022, pour la première fois en 20 ans, la Coupe du monde reviendrait en Amérique du Sud avec la victoire de l’Argentine. Le simulateur développé par Ea Sports a une nouvelle fois prédit l’équipe qui aurait triomphé à la Coupe du monde, avec une précision presque inquiétante.

En plus de définir l’équipe qui a remporté le tournoi, EA Sports avait également fourni d’autres détails. Et tout cela avant le début des matchs, étant donné que les pronostics ont été publiés dans les premiers jours de novembre. Selon l’intelligence artificielle, le titre de meilleur joueur du tournoi serait allé à Lionel Messi, et c’est ainsi. Le titre de meilleur gardien de but à Emiliano Martínez, et c’était ainsi. Tout selon le scénario, et presque.

Toutes les erreurs de l’intelligence artificielle

Tout n’est pas prévisible, surtout les coups de génie. L’intelligence artificielle avait décerné le soulier d’or, le prix de celui qui marque le plus de buts dans le tournoi, à Leo Messi. Au lieu de cela, comme on le sait, le trophée est allé à Kylian Mbappé qui a réussi à inscrire un triplé lors du dernier match pour lui rapporter huit buts. Un exploit qu’un seul autre joueur avait réalisé dans toute l’histoire du tournoi : Geoff Hurst. En 1966, Hurst avait marqué trois buts pour l’Angleterre contre l’Allemagne, marquant une victoire historique (et jusqu’à présent jamais répétée).

C’est toujours. EA Sports avait échangé certains côtés du tirage au sort et surestimé les capacités du Brésil, car ils pensaient qu’ils n’atteindraient la finale que pour être battus 1-0 par l’Argentine. La Selecao s’est plutôt arrêtée en quart de finale face à la Croatie.

Trop de bienveillance aussi pour le Portugal, qui aurait dû atteindre les demi-finales : au final, ils se sont retrouvés coincés en quart de finale contre le Maroc. Dans les semaines précédant la Coupe du monde, les pronostics de la société Nielsen Holdings avaient été encore plus généreux envers le Brésil puisqu’ils lui donnaient le vainqueur du championnat après une finale face au Portugal.