YouTube interdit la chaîne Pornhub pour plusieurs violations de la politique

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? YouTube a supprimé la chaîne de Pornhub de la plate-forme pour « violations multiples » de ses directives communautaires. La société appartenant à Google a déclaré que la suppression était due à la violation d’une politique interdisant les liens vers des sites hébergeant du contenu non autorisé sur YouTube.

La chaîne YouTube de Pornhub existe depuis 2014 et a réussi à amasser 900 000 abonnés avant d’être interdite. Il a publié des vidéos sans danger pour le travail faisant la promotion du populaire réseau de divertissement pour adultes et de ses interprètes. Variety note que certains contenus de la chaîne comprenaient des séries telles que Advice for Models, Pornhub Models et Pornhub Literacy 101, ainsi que des sections sur la mode, la musique et les Pornhub Awards. La chaîne a également inclus une limite d’âge sur ses vidéos qui exigeait que les téléspectateurs aient plus de 18 ans.

La chaîne de Pornhub n’apparaît plus sur la recherche YouTube et son URL affiche une erreur 404.

« Après test, nous avons mis fin à la chaîne Pornhub Official suite à de multiples violations des directives de notre communauté », a déclaré le porte-parole de YouTube, Jack Malon, dans un communiqué à Variety. « Nous appliquons nos politiques de la même manière pour tout le monde, et les chaînes qui enfreignent à plusieurs reprises ou sont dédiées à des contenus non conformes sont supprimées. »

MindGeek, la société mère de Pornhub, a déclaré avoir « nié avec véhémence » que son contenu YouTube était lié à des sites pornographiques. « Malheureusement, ce n’est que le dernier exemple de discrimination à l’encontre de l’industrie pour adultes, une tendance observée dans les médias sociaux et dans toutes les autres facettes de la vie, d’autant plus que des groupes confondent de manière malhonnête le contenu consensuel pour adultes avec l’exploitation », a déclaré un porte-parole.

Le groupe anti-pornographie National Center on Sexual Exploitation (NCOSE) a écrit qu’il avait signalé vendredi du contenu sur le compte YouTube de Porhub qui, selon lui, violait les politiques de YouTube.

L’interdiction intervient quelques mois seulement après qu’Instagram, propriété de Meta, a démarré le compte Pornhub, qui comptait plus de 13 millions d’abonnés et plus de 6 200 publications, pour la nudité, le contenu pour adultes et la sollicitation sexuelle. Comme YouTube, Instagram a affirmé que le compte encourageait les gens à visiter Pornhub. TikTok a également supprimé le compte de Pornhub la semaine dernière suite à une plainte du NCOSE.

En 2020, Mastercard et Visa ont rompu leurs liens avec Pornhub à la suite d’une révélation du New York Times selon laquelle MindGeek monétise des vidéos de viol et d’abus sexuels sur des filles mineures – le site a interdit les téléchargements et les téléchargements non vérifiés en réponse à l’article. Les deux géants financiers font toujours face à un procès qui les accuse d’avoir l’intention « d’aider MindGeek à monétiser la pédopornographie ».

En juin, MindGeek et Pornhub ont été poursuivis en justice pour des allégations d’hébergement de vidéos de sexe non consensuelles. Trente-quatre femmes poursuivent la société mère MindGeek pour être prétendument « l’une des plus grandes entreprises de en bon plan des êtres humains au monde » et « probablement le plus grand référentiel non réglementaire de pornographie juvénile en Amérique du Nord ».