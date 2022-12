Nouveau regard sur Star-Lord et Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie 3 : James Gunn parle de Rocket

Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 est déjà l’un des grands événements cinématographiques de l’année 2023 à venir ; pour de nombreuses raisons. À tel point qu’il s’agira du troisième et dernier volet de la saga dans le cadre de l’UCM. Et très probablement la dernière fois que nous voyons certains des composants d’un groupe aussi hilarant de héros galactiques. Et ce sera également l’adieu de James Gunn à Marvel Studios pour se concentrer sur son nouveau rôle important à la tête de DC Studios. Mais d’abord, le réalisateur lui-même s’est entretenu avec Entertainment Weekly pour partager une image inédite et ses impressions sur ce qui sera un personnage clé du film : Rocket.

Rocket : d’où il vient, qui il est et comment il a grandi

Mais arrêtons-nous d’abord sur la nouvelle image des Gardiens de la Galaxie Volume 3 et dans laquelle Star-Lord et Gamora apparaissent, tous deux avec un look très différent de ce à quoi nous sommes habitués. Ainsi, alors que Gamora porte une garde-robe qui n’est pas du tout habituelle lors de son précédent passage à l’UCM -rappelons que cette Gamora vient d’une autre ligne temporelle en raison des hauts et des bas d’Avengers Endgame-, Peter Quill mise sur un costume directement tiré de la bande dessinée, équipement qui n’a d’ailleurs rien à voir avec son image habituelle et qui fait déjà sensation auprès des fans.

À propos de Rocket, James Gunn lui-même a voulu parler du charismatique raton laveur galactique, un personnage que nous connaîtrons beaucoup plus dans ce film à travers son passé et qui il est vraiment, tout cela traversant des étapes très douloureuses de son passé jusqu’à il est devenu un animal anthropomorphe doté d’une intelligence humaine.

«Je pense que la transformation elle-même a été extrêmement douloureuse, mais je pense aussi que cela l’a fait se sentir incroyablement aliéné de tous les autres. Dans le tome 3, nous en apprenons beaucoup sur son passé : d’où il vient, qui il est et comment il a évolué. Ça a été une route difficile pour le petit animal », a commenté James Gunn sur Rocket, l’un de ses personnages préférés dans sa franchise, sinon le plus.

Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 sortira en salles le 5 mai 2023.

Source | Divertissement hebdomadaire