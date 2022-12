Apple, Google et Mozilla collaborent sur le benchmark du navigateur Speedometer 3

Pourquoi c’est important : Apple gère actuellement Speedometer 2.1, un outil d’analyse comparative des navigateurs Web sur diverses charges de travail. La prochaine itération majeure du logiciel recevra les contributions de trois fournisseurs de navigateurs pour compenser les inquiétudes des utilisateurs concernant d’éventuels biais. Le nouveau projet en est à ses débuts mais la collaboration marque un tournant.

Apple, Googleet MozillaComment ont annoncé qu’ils développaient conjointement la prochaine version du benchmark du navigateur Web Speedometer pour mieux représenter les tâches du navigateur moderne. La nouvelle version est toujours instable, mais les utilisateurs peuvent commencer à la tester dès maintenant.

Speedometer 3 est conçu pour tester la gamme complète de la façon dont les utilisateurs normaux utilisent les navigateurs en s’exécutant sur des pages Web normales au lieu de se comparer dans un environnement restreint. Les développeurs prévoient de modifier continuellement le logiciel en fonction de données à jour sur les fonctionnalités les plus importantes pour les utilisateurs quotidiens. Google a confirmé que le benchmark représentera les frameworks JavaScript et d’autres charges de travail modernes.

Il faudra un certain temps avant que le compteur de vitesse 3 ne soit pleinement opérationnel, mais de plus amples informations à ce sujet apparaîtront dans les mois à venir. Si la collaboration fonctionne, elle devrait donner aux concepteurs Web une meilleure idée de la façon dont leur travail s’exécutera sur plusieurs navigateurs.

Nous sommes heureux de collaborer avec @WebKit et @Google Chrome sur le compteur de vitesse 3. 🌪️ Voici pourquoi ce travail est important pour le Web 🧵 — Développeur Mozilla ‘🏾‍’ (@mozhacks) 15 décembre 2022

Actuellement, la plupart des utilisateurs qui souhaitent voir à quelle vitesse leur navigateur répond aux applications Web devraient probablement utiliser Speedometer 2.1. Cependant, comme Apple utilise la version 2.1, il est facile de supposer que ses résultats pourraient être biaisés par rapport aux concurrents de Safari tels que Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge. Un benchmark basé sur WebKit peut ne pas comprendre pleinement les défis de performances de Blink, V8 ou SpiderMonkey, par exemple.

Bien que la page WebKit GitHub d’Apple héberge Speedometer 3, Google et Mozilla vont le développer aux côtés du géant de Cupertino. Cela devrait garantir qu’il en bon plan les trois navigateurs de manière équitable et qu’il comprend avec précision comment les utilisateurs interagissent avec eux. L’annonce de Mozilla a noté qu’une bonne référence de navigateur nécessite une coopération entre les fournisseurs de navigateurs, les constructeurs de sites Web, les constructeurs de frameworks et les groupes de normalisation Web.

Une politique de gouvernance basée sur le consentement entre les trois géants du navigateur guidera le développement de Speedometer 3. Les changements triviaux ne nécessitent qu’une seule approbation des entreprises, les changements non triviaux en ont besoin de deux pour s’accorder sur eux, et les changements importants nécessitent un consensus entre les trois.