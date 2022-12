Quatre chimpanzés qui se sont échappés d’un enclos de zoo en Suède ont été abattus et tués

Un groupe de chimpanzés a réussi à s’échapper de l’enclos d’un zoo suédois où ils étaient emprisonnés. Les tireurs d’élite en abattirent quatre.

Quatre chimpanzés d’un zoo en Suède ont été abattus par des tireurs d’élite après avoir réussi à s’échapper de leur enclos. La tragédie a eu lieu au zoo de Furuvik (Furuviksparken) situé près de Gavle, à 165 kilomètres au nord de Stockholm. Tout a commencé le mercredi 14, lorsque cinq des sept spécimens de chimpanzés hébergés dans la « maison des singes » ont réussi à percer la clôture et ont commencé à errer dans les allées du parc. Heureusement, il n’y avait pas de visiteurs à l’époque – le zoo est actuellement fermé -, mais pour protéger la sécurité des travailleurs, la sécurité a décidé d’appeler la police et sept tireurs d’élite pour tuer les animaux libres. L’opération violente a soulevé une vague d’indignation dans le pays et à l’étranger, avec un flot de messages au vitriol sur les pages sociales du zoo. En 2020, deux chimpanzés qui se sont échappés d’un zoo aux Pays-Bas ont été tués dans des circonstances similaires.

Le nombre de chimpanzés décédés n’a pas été précisé jusqu’à aujourd’hui, dimanche 17 décembre, car l’un des animaux blessés se cachait dans une zone que les rangers n’ont pu atteindre que ces dernières heures. Ceux qui ont perdu la vie étaient Linda, Torsten, Santino et Manda ; le corps de ce dernier a été retrouvé juste à l’intérieur de la maison des singes. Elle avait déjà été repérée par des drones, mais il n’y avait toujours aucune certitude qu’elle soit aussi morte que ses malheureux compagnons. Les trois autres spécimens restés vivants, Maria-Magdalena, Tjobbe et Selma, ont été transférés dans un enclos sécurisé après des journées particulièrement critiques. Initialement dans une interview au journal Expressen la porte-parole du groupe qui gère le zoo, le Dr Annika Troselius, avait déclaré que les animaux « devaient être tués car il n’y avait pas assez de tranquillisant pour tous ceux qui se sont échappés ». Ensuite, le zoo a corrigé le tir, arguant que l’utilisation de sédatifs au lieu de la force létale mettrait en danger la sécurité des personnes. « Les chimpanzés sont des animaux forts et sont classés comme à haut risque. Si un chimpanzé est en liberté dans le parc, c’est un danger pour la vie humaine et donc la seule issue est de tirer pour tuer l’animal. Pendant la journée, malheureusement, trois chimpanzés ont dû être euthanasiés pour des raisons de sécurité », a déclaré le parc le 15 décembre.

Dans une publication Web ultérieure, le parc a déclaré que la sédation des chimpanzés en liberté dans un parc n’était peut-être pas une option si la vie humaine était en danger. « Les chimpanzés peuvent être considérés comme pacifiques, mais ils sont extrêmement dangereux. Ils sont rapides, très forts et généralement intrépides. Cela peut rapidement dégénérer en une situation potentiellement mortelle. Il faut s’approcher très près et l’effet n’est pas immédiat, mais cela prend 10 minutes, cela aurait mis en danger des vies humaines », a précisé le parc, soulignant que la sécurité des personnes « est toujours la priorité numéro un ». Dans le dernier message, celui dans lequel le nombre de spécimens morts a été clarifié et la sécurité de ceux qui ont survécu à l’abattage a été annoncée, le parc a ajouté qu’il était conscient de la « tragédie » et de « son propre échec », donc un enquête approfondie pour comprendre s’il avait été possible d’agir autrement.

Ce qui est certain, c’est que sept chimpanzés se trouvaient en Suède, enfermés dans un enclos à des milliers de kilomètres de leur habitat naturel dans les forêts africaines, et que quatre d’entre eux sont morts dans des circonstances violentes car celui qui les retenait captifs pour le ridicule public n’est même pas géré pour les garder « en sécurité ». C’est encore un autre drame d’animaux sauvages exploités par l’homme pour ses propres intérêts. Ainsi que celle des 1 500 poissons morts dans l’explosion d’un gigantesque aquarium cylindrique à Berlin, pour des raisons encore à déterminer.