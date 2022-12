Microsoft corrige les problèmes de performances de jeu de Windows 11 22H2 et redémarre le déploiement

Dans le contexte : la mise à jour Windows 11 22H2 a eu un déploiement désordonné au cours des derniers mois. Tant d’utilisateurs ont signalé des problèmes que Microsoft a suspendu son déploiement pour corriger les problèmes. Maintenant, après presque trois mois, les choses semblent être de retour sur la bonne voie pour 22H2.

Microsoft a supprimé un bloc de compatibilité cette semaine pour les utilisateurs de Windows 11 qui n’avaient pas encore installé la mise à jour 22H2. Les utilisateurs attendant la mise à jour devraient la voir apparaître dans Windows Update dans les prochains jours. Le Switch confirme la confiance de Microsoft dans le fait qu’il a corrigé suffisamment de bugs de 22H2 pour reprendre son déploiement mondial.

Redmond a initialement lancé Windows 11 22H2 dans 190 pays fin septembre, mais de nombreux utilisateurs ont rencontré des problèmes avec, notamment des écrans bleus de la mort (BSOD). Pendant ce temps, les utilisateurs de cartes graphiques Nvidia ont signalé des performances dégradées, des anomalies audio et des problèmes avec G-Sync.

Microsoft a reconnu les problèmes le mois dernier, affirmant que 22H2 avait accidentellement activé des fonctionnalités de débogage GPU non destinées aux utilisateurs finaux. La société a ensuite suspendu le déploiement de la mise à jour avec le bloc de compatibilité. Nvidia a conseillé aux personnes concernées de mettre à jour l’application GeForce Experience.

Un patch facultatif pour ceux qui luttent contre 22H2 est apparu fin novembre.

En plus des bugs de performances du GPU Nvidia, KB5020044 a également résolu des problèmes avec le stockage Microsoft OneDrive. La suppression du bloc de compatibilité permet à tous les utilisateurs de Windows 11 d’installer 22H2 avec les modifications de KB5020044.

Les principaux ajouts sur 22H2 impliquent le menu Démarrer, les jeux et la sécurité. La mise à jour majeure a ajouté la possibilité de créer des dossiers pour les applications dans le menu Démarrer, de basculer l’organisation du menu et de faire glisser les icônes d’application du menu vers la barre des tâches. L’explorateur de fichiers a reçu une actualisation importante en ajoutant des onglets et des broches d’accès rapide pour les fichiers.

En ce qui concerne les fonctionnalités de jeu, 22H2 a étendu le prise en charge du HDR automatique et du taux de rafraîchissement variable aux jeux DirectX 10 et DirectX 11 fenêtrés où ils ne fonctionnaient auparavant que pour les titres DirectX 12 plein écran. Les utilisateurs peuvent désormais calibrer le HDR à l’aide d’une nouvelle application et lancer des jeux récents avec une manette via la Xbox Game Bar. La mise à jour a également marqué le début de DirectStorage, permettant aux développeurs de jeux d’utiliser pleinement les vitesses SSD modernes.

La nouvelle fonctionnalité de sécurité Smart App Control empêche l’ouverture d’applications potentiellement dangereuses sur la base d’un modèle d’IA prédictif. Une nouvelle fonction de Microsoft Defender avertit les utilisateurs s’ils saisissent des informations d’identification sur des sites Web malveillants connus.