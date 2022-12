HTC prépare un concurrent léger de Meta Quest pour le CES

En un mot: HTC se prépare à introduire un nouveau casque AR / VR qui ira de pair avec le Quest Pro à 1 500 $ de Meta et peut-être éventuellement, la visière à longue rumeur d’Apple. Le chef de produit mondial de HTC, Shen Ye, a déclaré à The Verge que leur objectif avec le portable, qui sera correctement dévoilé au Consumer Electronics Show le mois prochain, était de créer un tout-en-un petit et léger qui ne lésine pas sur les fonctionnalités.

Un teaser partagé avec la publication décrit un casque de style lunettes avec des caméras frontales et latérales qui ne sont pas très différents du Magic Leap 2 axé sur l’entreprise. Ye a déclaré que le casque autonome offrira environ deux heures de batterie contrôleurs de vie et de support avec six degrés de liberté ainsi que le suivi des mains.

Les lunettes polyvalentes seront idéales pour les jeux, le divertissement, l’exercice, la productivité et l’utilisation en entreprise, a ajouté le dirigeant.

Allez petit ou rentrez chez vous. pic.twitter.com/PUqqKn4V5E – HTC VIVE (@htcvive) 6 octobre 2022

Comme le nouveau Meta Quest Pro, le casque HTC est capable de transmettre un flux vidéo couleur de la caméra frontale aux écrans pour des expériences de réalité mixte. HTC a également intégré un capteur de profondeur – une fonctionnalité non présente sur le casque de Meta – qui pourrait permettre des capacités de suivi et de cartographie améliorées. Ye a également tease la plage dynamique potentiellement meilleure de l’offre à venir de HTC, permettant de lire du texte sur un écran numérique via l’appareil.

Le prix n’a pas été révélé mais sur la base des commentaires de Ye, The Verge ne s’attend pas à ce qu’il soit bon marché. Le pub a déclaré qu’il ne serait pas surpris s’il se situait entre 500 $ et 1 300 $, le prix de lancement du HTC Vive Flow et du Vive Focus 3, respectivement.

HTC s’est éloigné du marché grand public en 2021, choisissant plutôt de se concentrer davantage sur les utilisateurs d’entreprise. Mais avec Apple et Meta qui se préparent à conquérir des parts de marché dans l’espace AR / VR grand public, HTC ne veut apparemment pas manquer l’opportunité d’être un troisième acteur majeur dans la bataille.

Le CES 2023 débutera le 5 janvier et se poursuivra jusqu’au 8 janvier à Las Vegas.