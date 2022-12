La lave incandescente sur la lune de Jupiter donne un spectacle spatial jamais vu auparavant

Cela a été révélé par le vaisseau spatial Juno de la NASA qui a capturé une nouvelle image infrarouge incroyable de l’objet volcanique le plus actif du système solaire.

La surface volcanique d’Io, la plus profonde des quatre lunes majeures de Jupiter, capturée en infrarouge par l’imageur JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper) du vaisseau spatial Juno / NASA/JPL–Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM

Le vaisseau spatial Juno de la NASA a capturé une image infrarouge d’Io, la plus intérieure des quatre principales lunes de Jupiter et l’objet volcanique le plus actif du système solaire.

Sur l’image, prise le 5 juillet et qui vient d’être publiée par la NASA, vous pouvez apprécier les coulées de lave incandescente qui sortent des volcans d’Io, formant des rivières et des lacs de magma qui apparaissent comme des points lumineux à sa surface. « Nous pouvons voir des points chauds volcaniquesLe chercheur principal de Juno, Scott Bolton, du Southwest Research Institute de San Antonio, au Texas, a déclaré lors de la réunion d’automne de l’American Geophysical Union. La photo a été prise alors que Juno volait à une distance d’environ 80 000 kilomètres du satellite.

Après avoir exploré les lunes Ganymède et Europe, la sonde Juno jette désormais son dévolu sur la mystérieuse lune volcanique Io. « Au cours de la mission principale – plus de 30 orbites – nous avons pu suivre comment les volcans changent et évoluent, devenant plus ou moins actifs. Ce faisant, ils affectent la gigantesque et monstrueuse magnétosphère de Jupiter”.

L’exploration de la NASA étendue au satellite Juno

La sonde spatiale à énergie solaire Juno, qui orbite autour de Jupiter depuis 2016, a reçu cette semaine des commandes des équipes de contrôle de la NASA pour l’exploration rapprochée d’Io dans le cadre de sa mission prolongée. « A chaque survol rapproché (de Ganymède en 2021 et d’Europe plus tôt cette année, ndlr), nous avons pu acquérir une mine d’informations nouvelles – ajouté Bolton – . Les capteurs de Juno ont été conçus pour étudier Jupiter, mais nous avons été ravis de voir à quel point ils peuvent également faire le double devoir d’observer ses lunes”.

Io, à peu près de la taille de la Lune terrestre, restera au centre de l’attention de Juno pendant un an et demi alors que le vaisseau spatial effectue un total de 9 survols, dont deux l’amèneront à moins de 1 500 kilomètres de sa surface. À titre de comparaison, le vaisseau spatial Orion, qui a survolé la lune terrestre lors de la mission Artemis 1 récemment conclue, s’est beaucoup rapproché, maintenant une altitude de seulement 130 km de notre satellite naturel. .

Les survols d’Io, a indiqué la NASA dans un communiqué, permettront aux scientifiques de « pour effectuer la première campagne de surveillance à haute résolution de la lune incrustée de magma, en étudiant les volcans et comment les éruptions volcaniques interagissent avec la puissante magnétosphère et les aurores boréales de Jupiter”.