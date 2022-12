Pourquoi les baleines peuvent nous aider à lutter contre le changement climatique

Avant que nous ne les exterminions par la chasse à la baleine, les grandes populations de cétacés éliminaient d’importantes quantités de carbone de l’atmosphère. Il est désormais indispensable de continuer à les protéger.

Un rorqual commun. Crédit : Andrea Centini

Dans les mers et les océans de notre planète, nous avons des alliés « insoupçonnés » contre le changement climatique : les baleines. Ces merveilleux et gigantesques mammifères marins, les plus grands animaux qui aient jamais vécu sur Terre – les rorquals bleus surpassent même les dinosaures sauropodes éteints – avec leurs excréments abondants sont en fait capables de fertiliser l’eau et de donner une nourriture riche et répandue au plancton, en particulier au phytoplancton ( microalgues). C’est le principal séquestre du dioxyde de carbone (CO2) dans les couches superficielles des grands bassins maritimes, ainsi qu’un producteur de l’oxygène que nous respirons. De plus, les baleines, de par leur taille, accumulent de grandes quantités de carbone, jouant un rôle important dans le cycle biologique de cet élément. Malheureusement, à l’époque de la chasse à la baleine, nous avons exterminé et amené au bord de l’extinction les grandes baleines à fanons, qui sont aujourd’hui beaucoup moins nombreuses qu’elles ne devraient l’être. Selon les scientifiques, aider les populations de baleines et de rorquals communs à prospérer en les protégeant nous aidera à lutter contre les effets du réchauffement climatique.

En 2019, une étude commandée par le Fonds monétaire international avait calculé que l’écosystème dans lequel vivent les deux plus grands rorquals communs, le bleu (Balaenoptera musculus) et le commun (Balaenoptera physalus) qui atteignent respectivement une longueur maximale de 33 et 24 mètres, est capable de capturer environ 40 % du dioxyde de carbone rejeté dans l’atmosphère chaque année, soit environ 40 milliards de tonnes de CO2. C’est une quantité énorme, comparable à ce qu’un peu moins de 2 000 milliards d’arbres peuvent absorber. Maintenant, une nouvelle enquête a fait de nouveaux calculs pour essayer de comprendre comment ces beaux animaux peuvent nous aider à lutter contre la crise climatique. Elle a été menée par une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de l’Université du sud-est de l’Alaska, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de la Hopkins Marine Station de l’Université de Stanford, du Département d’écologie et de biologie évolutive de l’Université de Californie à Santa Cruz, de l’organisation Climate Instituts centraux et autres. Les chercheurs coordonnés par la biologiste marine Heidi Pearson, professeur au Département des sciences naturelles de l’Université d’Alaska, sont parvenus à leurs conclusions après avoir quantifié les concentrations de carbone séquestré par les cétacés en relation avec l’évolution des populations. En pratique, au nombre de baleines présentes dans les mers.

Saut à bosse. Crédit : Sapphire Coastal Adventures/Facebook

« Comme les baleines et les cachalots, par leur taille énorme et leur large distribution, ils influencent l’écosystème et la dynamique du carbone. Les baleines stockent directement le carbone dans leur biomasse et contribuent à l’exportation de carbone par le naufrage des carcasses. Les excréments de baleines peuvent stimuler la croissance du phytoplancton et capter le CO2 atmosphérique ; ces voies indirectes représentent le plus grand potentiel de séquestration du carbone des baleines, mais sont mal comprises », ont écrit le professeur Pearson et ses collègues dans le résumé de l’étude. Les chercheurs ont déterminé que la capacité actuelle des baleines à capter le carbone est considérablement réduite en raison du fait qu’environ 80% de l’immense biomasse des grands cétacés a été détruite lors de la chasse à la baleine. Par exemple, pour les rorquals bleus, on estime que les populations de l’hémisphère sud ont pu transporter 140 kilotonnes de carbone, alors qu’aujourd’hui la valeur estimée est de 0,51 kilotonne. Les cachalots de l’océan Austral, en revanche, avant la chasse à la baleine réussissaient à éliminer 2 millions de tonnes de CO2 par an, maintenant, selon une estimation, ils atteignent 200 000 tonnes.

Certaines baleines peuvent vivre jusqu’à 200 ans (comme la baleine boréale), effectuer de grandes migrations et aider les populations de krill à croître et à prospérer. Cela semble paradoxal, mais là où il y a plus de baleines, il y a plus de krill, les crustacés dont ces animaux se nourrissent. La raison réside précisément dans le fait que les baleines fertilisent la mer avec des composés riches en azote et en fer (que l’on ne trouve pas en surface) et favorisent les explosions de plancton, qui à leur tour améliorent la présence de krill. De plus, lorsqu’ils meurent, leurs grosses carcasses nourrissent de nombreux autres animaux des fonds marins, contribuant ainsi au cycle du carbone. Il a été calculé qu’une baleine capte plus de 30 tonnes de carbone au cours de sa longue vie ; quand il meurt, il les enlève de l’atmosphère et les entraîne au fond. Un, à titre de comparaison, absorbe environ 21 kilogrammes de carbone par an. Il est très difficile de déterminer exactement la contribution des grands cétacés à la réduction du carbone, mais ce qui est certain, c’est que dans le passé, avant qu’on les extermine, elle était significativement plus élevée. Aujourd’hui, protéger ces animaux est l’une des meilleures options dont nous disposons pour nous défendre contre le réchauffement climatique avec des « méthodes naturelles », sans passer par la fertilisation artificielle des océans comme le supposent certains chercheurs. Les détails de la recherche « Les baleines dans le cycle du carbone : la récupération peut-elle éliminer le dioxyde de carbone ? » ont été publiés dans la revue scientifique Trends in Ecology & Evolution.