Le moniteur pliable Xeneon OLED de Corsair fait ses débuts, découvrez les premiers test

Par KitGuru le 15 décembre 2022



85

Un ultra large OLED de 45 pouces, 240 Hz est aussi bon que ça en a l’air. Nous ne savons pas combien de personnes finiront par utiliser le mécanisme flexible de manière régulière, mais nous devons le remettre à Corsair – c’est brillamment dingue !

Par IGN le 15 décembre 2022



70

Le Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 est un moniteur de jeu PC du futur. Le magnifique OLED 240 Hz de LG offre une combinaison de contraste et de performances de mouvement qui sera difficile à battre jusqu’en 2023. Cependant, la technologie de pointe a souvent un hic, et le Xeneon Flex ne fait pas exception. Le fonctionnement de l’écran flexible pourrait être (beaucoup) plus fluide, et il est fixé en permanence à un support de moniteur médiocre. C’est cher aussi, à 2 000 $.

Par PCGamer le 15 décembre 2022



68

Vous attendez le moniteur grand écran qui tient vraiment la promesse de la technologie OLED ? Ce n’est pas ça. Le Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 souffre de limitations de luminosité trop apparentes, tandis que la résolution et la densité de pixels sont très difficiles à vendre à ce prix. De même, la technologie des dalles flexibles ne change pas vraiment la donne. La réponse en pixels est fantastique et avec le bon contenu HDR, le Xeneon Flex présente des avantages évidents par rapport aux écrans LCD. Mais beaucoup plus souvent, il manque quelque chose comme le facteur wow que le prix premium et la technologie du panneau OLED vous feraient espérer.

De The Verge le 15 décembre 2022



Le prix de 1 999 $ du Xeneon Flex peut être hors de portée pour la plupart des joueurs, mais il est moins cher et plus gros que le concurrent OLED Flex de LG. Bien sûr, vous devez plier celui-ci manuellement, ce qui prend un peu de temps pour s’y habituer. Certains trouveront peut-être encore l’OLED UltraGear de 45 pouces incurvé de LG qui se vend 300 $ de moins pour être une offre plus séduisante, mais obtenir une courbe personnalisée avec le modèle de Corsair ne vous coûtera pas beaucoup plus.

Par PCMag le 15 décembre 2022



Pratique : Le panneau OLED pliable du moniteur de jeu Xeneon Flex de 45 pouces de Corsair est un succès, mais il reste à voir si ce moniteur innovant est plus que la somme de ses parties (incurvées).