Un brevet Apple imagine les futurs claviers MacBook avec des touches rétroéclairées pouvant afficher dynamiquement différents symboles

Une nouvelle demande de brevet publiée cette semaine par l’Office américain des brevets et des marques souligne les efforts d’Apple pour étendre la technologie du clavier MacBook. La société fait apparemment progresser la technologie de rétroéclairage du clavier existante de sorte que les futurs claviers pourraient afficher différents symboles en fonction du contexte.

Actuellement, les claviers MacBook d’Apple sont dotés d’une technologie de rétroéclairage qui existe simplement pour rendre les touches visibles dans les environnements sombres. Les clés elles-mêmes utilisent des étiquettes pré-imprimées, ce qui indique qu’elles sont statiques et ne peuvent pas être modifiées et sont potentiellement sujettes à l’usure lors d’une utilisation à long terme.

Comme repéré par Apple manifestement, le brevet publié cette semaine présente le travail d’Apple pour résoudre ces problèmes. La société imagine un clavier où chaque touche présente des perforations à travers les couches supérieure et inférieure. Le rétroéclairage sous le clavier pourrait éclairer intelligemment chaque touche pour afficher différents symboles et lettres.

Lorsque le clavier est activé, cependant, des glyphes pour chacun des capuchons de touches peuvent apparaître sur les touches en raison de la lumière émise à travers les capuchons de touches depuis le dessous des surfaces supérieures des capuchons de touches. Les glyphes peuvent sembler flotter en raison de sources de lumière ou d’affichages individuels positionnés sur ou sous chacun des capuchons de touche. Ainsi, toute la lumière émise par les sources lumineuses ou les écrans peut être dirigée à travers le haut des touches pour générer les glyphes, par rapport aux claviers conventionnels où la lumière saigne généralement entre les touches adjacentes ou est visible entre ou en dessous des touches.

Le brevet imagine également un autre scénario dans lequel la source lumineuse est un « réseau de LED tel qu’un écran utilisant des pixels micro-LED ou OLED ». Il s’agirait d’une implémentation plus avancée d’une idée similaire, avec des contrôles supplémentaires, des options de personnalisation et une flexibilité générale.

La demande de brevet explique :

Dans certains modes de réalisation, les sources de lumière ou les affichages peuvent comprendre un réseau de DEL tel qu’un affichage utilisant des micro-DEL ou des pixels OLED. Les perforations dans les touches peuvent correspondre en nombre aux pixels de l’affichage de sorte que, par exemple, chaque pixel de l’affichage puisse fournir de la lumière à une seule perforation. De cette manière, les affichages/sources de lumière peuvent être commandés pour générer des glyphes qui sont modifiables ou réglables entre différentes formes, lettres, couleurs, symboles, animations, langues et autres caractéristiques.

« En utilisant cette construction, les touches du clavier peuvent être fabriquées avec des matériaux qui ne sont généralement pas utilisés dans les touches des claviers conventionnels, tels que les métaux, y compris l’aluminium », explique Apple. « En conséquence, les touches du clavier peuvent avoir des surfaces supérieures qui correspondent à l’apparence des surfaces du boîtier du clavier entourant les touches qui peuvent également avoir des surfaces métalliques. »

Le dossier d’Apple comprend également des images montrant des maquettes de la façon dont cela pourrait fonctionner :

La prise de Netcost-security.fr

Comme toujours avec les demandes de brevet d’Apple, il est important de se rappeler que l’entreprise envisage constamment de nouvelles technologies. Des demandes de brevet sont déposées régulièrement et Apple a d’innombrables idées qui ne voient jamais le jour (souvent pour une bonne raison).

Cette demande de brevet a été déposée le 10 juin 2021 et rendue publique aujourd’hui. L’invention est attribuée à Shravan Bharadwaj, directeur de la conception de la fabrication qui travaille chez Apple depuis plus de 10 ans. Ses responsabilités comprennent une gamme de différentes «opérations de nouveaux produits», y compris la conception de concepts et le prototypage.

Ce que décrit cette demande de brevet d’Apple est assez inventif. Comme nous l’avons appris des tentatives passées d’Apple pour changer les technologies de clavier, ce n’est pas une tâche facile à entreprendre. Si Apple devait implémenter quelque chose comme ça dans un futur MacBook, il devrait le faire d’une manière qui ne perturbe pas la familiarité et la fiabilité des conceptions de clavier existantes.

Que penses tu de cette idée? Aimeriez-vous voir Apple implémenter quelque chose comme ça à l’avenir ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

