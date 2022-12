Elon Musk a lancé la plus grande chasse à l’homme sur les réseaux sociaux : « C’est un harceleur, est-ce que quelqu’un le connaît ? »

Le PDG de Twitter a publié l’image de l’homme qui ces dernières heures a bloqué la voiture dans laquelle X Æ A-12, le fils qu’Elon Musk a eu avec Claire « Grimes » Boucher, voyageait.

Un processus simple. Un jury décidé par l’algorithme qui agit en tapant des commandes sur la vitre d’un smartphone. L’accusé, manifestement déjà coupable, est un homme au visage couvert d’un foulard qui conduit une Hyundai blanche.

Ces dernières heures, Elon Musk a lancé une chasse à l’homme demandant l’aide de ses 120 millions de followers pour retrouver une personne. Une scène qui rappelle beaucoup la fin de The Circle, le roman despotique sur la fin des réseaux sociaux écrit par Dave Eggers.

Le fil qui a abouti à la vidéo a commencé par une annonce que Twitter interdirait à tout compte de publier des informations sur les allées et venues d’autres personnes. Un engagement général dans lequel s’insère un cas particulier : le premier sur la liste des interdits était @ElonJet, le compte qui traquait tous les mouvements de l’avion privé d’Elon Musk.

Le « fou harceleur » et le fils d’Elon Musk

Musk a expliqué que justement à cause des informations publiées par ElonJet, un homme au cours des dernières heures aurait suivi la voiture transportant son fils X Æ A-12 (c’est le nom de l’enfant), l’aurait bloquée puis serait montée sur le capot. Tout ça parce qu’il pensait que l’homme (presque) le plus riche du monde était à bord de la voiture. X Æ A-12 est le petit garçon qu’Elon Musk et sa compagne Claire « Grimes » Boucher ont eu en mai 2020.

C’est précisément cet homme dont Musk a publié les images, demandant à ses followers si quelqu’un le reconnaissait lui ou sa voiture. La vidéo a déjà dépassé les 10 millions de vues et les utilisateurs ont commencé à enquêter en essayant de récupérer des informations dans tous les détails possibles, du modèle de smartphone utilisé par l’homme au type de gants qu’il portait.