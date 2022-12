Le concept Project Luna de Dell présente l’avenir des PC durables

Tourné vers l’avenir : Lorsque Dell a dévoilé pour la première fois le concept Project Luna, la société a attiré beaucoup d’attention pour avoir créé une vision centrée sur la manière dont les appareils tels que les PC pourraient être mis à niveau, réparés et recyclés. Le concept initial de Luna s’est concentré sur la modularité de l’appareil, soulignant comment les composants clés pouvaient être organisés en éléments qui s’emboîtaient essentiellement, créant un design élégant pour ordinateur portable qui pouvait facilement être ouvert et accessible pour faire des choses comme remplacer une carte mère ou un écran, effectuer des mises à niveau , et plus.

Près d’un an plus tard, Dell propose désormais une conception de PC Luna améliorée qui étend ce concept à la fabrication robotique facile, à la réutilisation des composants et potentiellement même à un nouveau modèle commercial de type économie circulaire.

Luna 2.0 (pas le nom officiel, mais une façon raisonnable d’y penser) affine davantage la modularité, simplifiant des choses comme le nombre de vis nécessaires pour ouvrir l’appareil et facilitant le démontage. Non seulement cette conception simplifiée constitue une avancée importante dans la réparabilité et l’accessibilité des appareils, mais elle ouvre également de nouvelles opportunités pour des applications telles que la fabrication et la remise à neuf de l’appareil.

Pour souligner cela, lors d’un récent événement de presse à New York, Dell disposait d’une petite machine de fabrication robotique pour démontrer avec quelle facilité un PC Luna pouvait être assemblé, désassemblé et/ou mis à niveau.

Cela représente une excellente occasion d’accélérer le processus de fabrication et de réduire les coûts en même temps, même si cela obligerait les fournisseurs de composants clés à respecter les normes modulaires que Dell crée pour Luna (ce qui n’est peut-être pas aussi simple qu’il n’y paraît).

Dans le même temps, il met également en évidence la manière dont les PC, ou du moins certains de leurs éléments, pourraient voir leur durée de vie considérablement prolongée. Au lieu de mettre à niveau vers un tout nouveau PC juste pour obtenir le dernier processeur ou GPU ou un écran de résolution supérieure, par exemple, vous pouvez simplement mettre à niveau certains composants et continuer à utiliser le reste.

De plus, les composants d’un ordinateur portable haut de gamme doté du processeur de dernière génération pourraient être intégrés à une machine dotée d’un processeur encore plus ancien, prolongeant ainsi sa durée de vie utile. Si cela est fait à une échelle suffisamment grande, cela pourrait réduire considérablement la quantité de déchets créés par les PC qui sont mis au rebut après seulement quelques années d’utilisation et finissent souvent dans des décharges.

La nature modulaire de la conception indiquerait également que les composants individuels pourraient être plus facilement recyclés ou remis à neuf, ce qui pourrait théoriquement conduire à un modèle d’économie circulaire, dans lequel les composants plus anciens ou au moins les matières premières pourraient être réutilisés dans de nouvelles machines au lieu d’être jetés.

Aussi formidable que cela puisse paraître en théorie, il existe plusieurs défis réels. Premièrement, les efforts antérieurs avec des conceptions modulaires se sont avérés difficiles à mettre en œuvre et à maintenir dans le monde réel. En raison de la nature évolutive rapide de choses telles que les interconnexions internes et externes, au moment où une machine est prête à être mise à niveau, les conceptions du système peuvent avoir tellement changé qu’il n’est pas pratique d’essayer de les mettre à niveau.

Par ailleurs, le désir de nouveaux facteurs de forme, de nouveaux types de périphériques d’entrée et d’autres éléments peut également rendre difficile le processus de mise à niveau. Cela dit, nous avons sans doute atteint un point de maturité dans les ordinateurs portables où il n’y a pas eu beaucoup de changements dans les conceptions à clapet traditionnelles depuis de nombreuses années. De plus, l’universalité de choses comme les connexions USB-C et Thunderbolt rend certains des défis d’E/S du passé beaucoup plus faciles à gérer.

En plus des opportunités et des défis de fabrication, il existe également de nouveaux modèles commerciaux intrigants que quelque chose comme Project Luna pourrait permettre. D’une part, le concept d’un PC évolutif en tant que service – où un certain nombre de mises à niveau sont incluses/attendues dans le cadre du prix du service – ne manquera pas d’attirer l’attention.

Les entreprises et potentiellement même les consommateurs trouveront probablement ces types d’options beaucoup plus intéressantes que les modèles de financement de type bail actuellement inclus dans les offres PC-as-a-service.

Avec un intérêt croissant pour la durabilité en général, il existe également des opportunités de se concentrer sur la façon dont ces types de PC peuvent aider les organisations à atteindre leurs propres objectifs de durabilité. En faisant des choses comme quantifier les mesures spécifiques de réduction de l’empreinte carbone qu’un PC Luna pourrait offrir, Dell pourrait apporter un tout autre niveau de conversation dans la discussion d’achat. D’un autre côté, en tant qu’entreprise qui tire toujours une part importante de ses revenus de la vente de nouveaux PC, déterminer comment l’économie fonctionnera avec moins de ventes de nouvelles machines, mais plus de mises à niveau et de PC remanufacturés pourrait être un défi.

Dell a clairement indiqué que Project Luna est toujours officiellement un concept, bien que les produits basés sur celui-ci semblent de plus en plus probables dans les deux prochaines années. En fin de compte, il doit toujours s’agir d’un PC convaincant qui peut résister aux alternatives conçues et fabriquées « traditionnellement ». Compte tenu de l’attention croissante portée à la fabrication des produits et à leur recyclage, cela soulève cependant des questions intéressantes sur la manière dont les futures conceptions de PC et les modèles commerciaux de PC continuent d’évoluer.