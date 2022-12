Instagram lance Notes, la fonction avec laquelle il vise à enterrer Twitter

Texte uniquement, pas d’images. Meta a introduit la possibilité de partager des messages avec vos amis : ils durent 24 heures et ne doivent pas dépasser 60 caractères.

Instagram continue de se transformer. Chases TikTok, BeReal, et maintenant Twitter aussi. Et de fait, il décide d’investir dans les textes, pas seulement dans les images. Parmi les nouvelles fonctionnalités annoncées figure Notes, qui permet aux utilisateurs d’écrire un texte de 60 caractères en cliquant sur le haut de leur boîte de réception et de sélectionner des abonnés ou des personnes dans leur liste d’amis proches.

Le message apparaîtra alors en haut de votre boîte de réception pendant 24 heures et toutes les réponses seront envoyées sous forme de messages directs. Les mêmes fois que les histoires, mais cette fois seuls les mots seront les protagonistes.

Qu’y a-t-il derrière le lancement de Notes ?

Les employés de Meta se sont rencontrés le mois dernier et ont réfléchi à la manière de créer le prochain Twitter. Ils ne sont pas les seuls à essayer de remplacer le réseau social, pensez à Mastodon, mais ils ont déjà les épaules larges et un vivier d’utilisateurs qui sans s’inscrire ailleurs pourraient facilement répliquer leur routine Twitter sur Instagram.

« Twitter est en crise et Meta a besoin de retrouver sa magie », a écrit un employé de Meta dans un post, « prenons leur place ». Et la nouvelle fonctionnalité Notes semble vouloir combler ce vide, attendant peut-être que quelque chose de plus structuré soit lancé sur le terrain pour concurrencer férocement le réseau social de Musk.

Fonctionnement des notes

Pour la première fois sur Instagram, le texte gagne. En fait, les utilisateurs peuvent laisser des messages en haut de la boîte aux lettres et sélectionner qui peut les voir. Ils peuvent écrire des textes de 60 caractères (même sur Twitter il y a une limite de blagues) complétés d’emojis, et ils ne seront visibles que 24h, comme pour les stories. La société a décrit la fonctionnalité comme un moyen de partager « ce que vous faites » ou de « demander des conseils » (Twitter varie peu sur le sujet, demandant « qu’est-ce qui se passe ?).

Les notes sont rédigées et stockées dans le menu Message direct, la page utilisée pour envoyer des messages privés. Il suffit d’ouvrir le logo Messenger en haut à droite et une série d’icônes similaires à celles des Stories apparaîtront mais qui contiennent des notes écrites par les utilisateurs. Pour en publier une, vous devez cliquer sur votre photo de profil qui apparaît dans la nouvelle section, saisir le texte, sélectionner les contacts qui peuvent la voir, puis la partager.

Instagram a expliqué que lors de ses tests, il a constaté que les gens appréciaient la possibilité de démarrer des conversations prolongées. « Se connecter avec les autres est la raison pour laquelle les gens viennent sur Instagram », a écrit Meta dans un post. C’est précisément pour cette raison qu’il a fait marche arrière sur le contenu plein écran de style TikTok et a commencé à investir dans un partage social plus intime.

INSTAGRAM | La nouvelle fonctionnalité Notes

Un vide dans le monde des médias sociaux

« La toxicité entourant Twitter et dans une certaine mesure le comportement de la nouvelle direction m’a amené à croire qu’il existe une énorme opportunité pour une plateforme de microblogging avec un modèle commercial différent », a expliqué Scott Galloway, professeur de marketing à l’Université de New York à le New York Times. « Il y a beaucoup d’opportunités à saisir sur les plateformes de médias sociaux en ce moment, et les gens le sentent. »