Jeu des lecteurs de l’année 2022 (GOTY), votez pour votre préféré !

Chez Netcost nous sommes déjà en route pour GOTY 2022, un vote que nous avons déjà réalisé en interne dans le magazine et que nous dévoilerons prochainement sur le web. Nous sommes également intéressés par ce que vous, nos lecteurs, pensez, c’est pourquoi nous vous proposons un sondage afin que vous puissiez voter pour votre jeu particulier de l’année. Êtes-vous d’Elden Ring ou de God of War: Ragnarök ? Peut-être préférez-vous Xenoblade Chronicles 3, Stray ou un autre candidat ? Sondage intérieur !

Pour participer au vote, il est essentiel d’avoir un compte dans Netcost-Security, bien que si vous êtes inscrit sur un autre site du groupe (AS, EL PAÍS, Cadena SER, etc.), vous aurez la possibilité de voter, de commenter les nouvelles ou profitez du service récemment inauguré par Diario AS, AS Gaming Club. Le projet, développé en collaboration avec Gameloft, vous permet de jouer à plus de 180 jeux gratuits et d’affronter d’autres concurrents pour gagner de fabuleux prix.

Elden Ring, jeu de l’année aux Game Awards 2022

Jusqu’à la fin du gala, le triomphe de la nouvelle œuvre de Hidetaka Miyazaki n’était pas certifié, qui au moins dans les récompenses individuelles avait perdu des statuettes contre l’autre concurrent le plus fort, God of War Ragnarök. Quoi qu’il en soit, Elden Ring a remporté la plus haute distinction, tandis que le public a opté pour Genshin Impact.

La vérité est qu’aucun autre candidat n’était favori pour GOTY 2022, malgré la qualité de toutes les propositions. Horizon Forbidden West, Xenoblade Chronicles 3, A Plague Tale : Requiem et Stray complètent la liste. Vous pouvez découvrir quels ont été les jeux primés aux Game Awards 2022 dans cette news. De plus, l’émission Geoff Keighley a servi à présenter de nouveaux projets et plus d’informations sur les jeux vidéo déjà annoncés. Ne manquez pas notre résumé du gala avec toutes les annonces, surprises et plus encore.