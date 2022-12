La percée de la batterie à semi-conducteurs pourrait considérablement prolonger la longévité

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Des chercheurs de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie et de l’Université nationale de Yokohama au Japon ont identifié un nouveau type de matériau d’électrode positive qui pourrait conduire à des batteries à semi-conducteurs incroyablement durables.

Les batteries à semi-conducteurs offrent un certain nombre d’avantages par rapport aux packs lithium-ion traditionnels et utilisent à la fois des électrodes solides et des électrolytes solides au lieu de l’électrolyte liquide ou de type gel que l’on trouve dans les lithium-ions. Cependant, la durabilité a été un point de friction, car des charges répétées peuvent causer des dommages irréversibles qui les rendent impropres à un usage commercial.

Lors de tests en laboratoire, une batterie de 300 mAh équipée du nouveau matériau d’électrode positive n’a subi aucune dégradation sur des centaines de cycles de recharge.

Neeraj Sharma, professeur agrégé à l’UNSW, a déclaré que l’absence d’évanouissement de la capacité sur 400 cycles indiquait clairement des performances supérieures du matériau par rapport à celles utilisées dans les cellules conventionnelles à semi-conducteurs avec des matériaux en couches.

La découverte a également le potentiel de réduire considérablement le coût global des batteries, a ajouté Sharma, ce qui pourrait être un rouage clé dans le développement de véhicules électriques avancés.

Beaucoup, y compris l’ingénieur BMW Simon Erhard, pensent que les batteries lithium-ion ont atteint leur potentiel maximum et que les batteries à semi-conducteurs finiront par devenir la norme de l’industrie. Et ce ne sont pas seulement les véhicules électriques qui pourraient bénéficier de l’absence de perte de capacité.

Les batteries des smartphones s’usent également avec le temps et peuvent éventuellement avoir un impact sur les performances globales si elles ne sont pas traitées. La batterie de mon téléphone de six ans ne peut plus atteindre que 77 % de sa capacité par rapport à l’époque où il était neuf. Une batterie à semi-driver aurait-elle mieux résisté dans le temps ?

L’article de l’équipe sur le sujet, intitulé « Un matériau d’électrode positive à haute capacité quasi invariable dans les dimensions », a été publié dans la revue scientifique Nature Materials.

Les chercheurs espèrent que le raffinement supplémentaire du matériau d’électrode conduira à un produit commercial qui peut également être le meilleur de la technologie actuelle dans plusieurs autres catégories. Avec un peu de chance, nous verrons éventuellement la technologie sortir du laboratoire et entrer dans le monde réel. Bien trop souvent, les percées de batterie ne parviennent pas à la ligne d’arrivée.