Baldur’s Gate 3 détaille son Patch 9, quelles nouveautés inclut-il ?

Les Game Awards 2022 ont servi de cadre à la présentation de la nouvelle bande-annonce de Baldur’s Gate 3. Le titre de jeu de rôle de Larian Studios, qui est actuellement en phase d’accès anticipé, a présenté deux personnages légendaires des jeux classiques. En plus du retour de Minsc et de Jaheira, le développeur a annoncé qu’il dévoilerait toutes les informations concernant le patch 9 lors du From Hell : Holy Knight Panel, qui vient de se terminer.

Lors de la diffusion en streaming, Larian a mis en lumière le nom de l’acteur qui incarnera Minsc dans ce troisième opus. Jim Cummings, qui a exprimé le personnage dans les jeux vidéo BioWare, ne reprendra pas son rôle, car l’élu a été Matthew Mercer (Dragon Age : Absolution, Overwatch 2, Marvel’s Midnight Suns).

Le patch 9 de Baldur’s Gate 3 permettra une mise à l’échelle de niveau 5 et ajoutera un système de réactions remanié, le tout mis en œuvre après analyse des commentaires de la communauté. Comme si cela ne suffisait pas, nous pouvons choisir la classe Paladin, toujours alignée du côté du bien. Que vous ayez choisi le Serment de Dévotion ou le Serment des Anciens, le but ultime est d’agir avec justice. Sinon, ils exploreront une sous-classe plus grise, celle des Oathbreaker.

Quoi de neuf dans le patch 9 de Baldur’s Gate 3

Nouvelle classe : Paladin

Portant un esprit noble et une révérence ardente, la classe Paladin est connue pour être capable de réaliser des combos dévastateurs au combat tout en offrant protection et guérison aux autres membres de l’équipe en cas de besoin.

Deux sous-classes :

Serment de dévotion : Prêchant l’idéal du chevalier en armure étincelante, ces paladins agiront avec honneur et vertu pour protéger les faibles et rechercher le plus grand bien.

Châtiment sacré : faites appel à la puissance de votre Serment pour conférer à un allié une aura vengeresse qui inflige 1d4 dégâts de Radiant à tout ennemi qui vous touche avec une attaque au corps à corps.

Serment des Anciens : Les paladins qui empruntent ce chemin se battent avec la bataille éternelle entre la lumière et l’obscurité toujours à l’esprit, jurant de préserver le caractère sacré de la vie et la beauté de la nature.

Radiant Healing – Faites appel au pouvoir de votre Serment pour laisser la nature soigner tous les alliés à proximité.

Fléau divin : Lorsque vous utilisez une attaque de mêlée, vous pouvez choisir d’utiliser un emplacement de sort pour infliger des dégâts radiants à votre cible en plus des dégâts que votre arme infligera.

Sous-classe cachée : Oathbreaker

Les paladins qui dévient de leurs serments sacrés deviennent des briseurs de serment, et ils viennent avec leur propre ensemble de buffs et de debuffs.

Embrassez vos nouveaux pouvoirs pour le bien ou le mal, ou commencez le chemin de la rédemption.

niveau 5

Les joueurs peuvent désormais passer au niveau 5 – cela apporte une augmentation de puissance significative à toutes les classes et donne accès à des sorts de 3e niveau, comme « Boule de feu », aux classes dotées de capacités de lancement de sorts.

Système de réaction remanié

Les réactions sont une action de combat unique qui peut être activée dans diverses circonstances au combat – par exemple, un ennemi en fuite à portée de mêlée peut activer une attaque d’opportunité.

Les joueurs peuvent désormais choisir d’utiliser ou non une réaction lorsqu’une réaction est activée, permettant ainsi un combat plus stratégique.

Voler

Le sort « Voler » peut être utilisé en combat et hors combat pour faire exactement cela : voler. Déployez vos ailes et volez pour atteindre des trésors autrement inaccessibles, ou volez hors de portée de vos ennemis.

Baldur’s Gate 3 a déjà une fenêtre de lancement. Si tout se passe comme prévu, le jeu quittera l’accès anticipé en août 2023. Dans cette news, vous pouvez jeter un œil à l’édition collector annoncée aux Game Awards.