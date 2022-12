Netflix passe au jeu : Kentucky Route Zero, Twelve Minutes et TMNT : Shredder’s Revenge se dirigent vers le service

En un mot: Netflix termine l’année en beauté avec l’ajout de deux jeux de qualité d’Annapurna Interactive qui sont disponibles pour jouer dès maintenant, et deux autres maintiendront le bal au début de 2023.

Kentucky Route Zero est un jeu d’aventure pointer-cliquer qui suit Conway, un chauffeur de camion effectuant une dernière livraison pour l’entreprise d’antiquités pour laquelle il travaille. Vous rencontrerez de nombreux étrangers le long de la Route Zero dans le Kentucky alors que vous vous frayez un chemin à travers cinq actes. Le premier est arrivé en janvier 2013, le cinquième ayant chuté au début de 2020.

Douze minutes est également disponible aujourd’hui avec l’aimable autorisation de Netflix, un thriller en boucle temporelle qui a finalement été lancé à l’été 2021 après avoir raté son rendez-vous de 2020. Le jeu lance les joueurs dans le rôle d’un homme en train de dîner avec sa femme. La soirée se passe aussi mal que possible car un détective de la police interrompt le dîner et vous tue.

Sauf que vous vous réveillez au début de la scène.

Vous êtes coincé dans une boucle temporelle et c’est à vous d’utiliser la connaissance de ce qui va se passer pour essayer de changer le résultat, brisant ainsi la boucle de 12 minutes. Ne parvenez pas à démêler la situation de la bonne manière et vous serez obligé d’essayer encore… et encore.

Les deux jeux sont disponibles gratuitement via l’application mobile Netflix sur Android et iOS. Vous pouvez également télécharger les jeux individuellement via votre boutique d’applications respective et utiliser vos informations d’identification Netflix pour vous connecter et jouer, le tout sans publicité ni achats intégrés.

Netflix a deux autres titres en préparation qui devraient arriver au premier trimestre 2023, notamment Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge et un jeu basé sur les propres Vikings de Netflix : Valhalla.

Shredder’s Revenge est un beat em up à défilement latéral inspiré de succès antérieurs comme Turtles in Time. Il a chuté l’été dernier et représente un avantage majeur pour Netflix. Vikings: Valhalla, quant à lui, est un drame historique qui a été créé en février 2022 avec une saison de huit épisodes. La deuxième saison, et le jeu du même nom, arrive au premier trimestre 2023.