La RTX 4060 Ti pourrait être la première carte graphique compacte de la série 40 de Nvidia

Pourquoi c’est important : une nouvelle fuite suggère que le RTX 4060 Ti de Nvidia comportera un circuit imprimé exceptionnellement court et une consommation d’énergie relativement faible de 220 W. Cela devrait permettre à la prochaine GeForce RTX 4060 Ti d’utiliser des refroidisseurs nettement plus petits que les RTX 4080 et 4090, et de faire en sorte que les cartes s’intègrent dans des châssis d’ordinateurs plus petits où les problèmes de dégagement sont un problème avec les GPU phares de Nvidia.

Fuite de hardware @ kopite7kimi, a partagé un tweet hier révélant les caractéristiques de la GeForce RTX 4060 Ti de Nvidia. L’un des points forts répertoriés est l’utilisation d’un PCB court sur la conception de référence 4060 Ti, suggérant que le GPU pourrait utiliser des solutions de refroidissement compactes. Si c’est vrai, la 4060 Ti a de bonnes chances de devenir la première carte graphique de taille normale de Nvidia pouvant s’adapter dans les cas où les cartes RTX 4080 et RTX 4090 ne le peuvent pas.

RTX 4060 Ti a une carte de référence très courte. Le PG190 utilise toujours le connecteur CEM5.

AD106-350-A1

4352FP32

8G 18 Gb/s GDDR6

32M L2

220W – kopite7kimi (@kopite7kimi) 13 décembre 2022

Kopite indique que le RTX 4060 Ti utilisera le GPU AD106-350-A1 de Nvidia avec 4352 cœurs couplés à 32 Mo de cache L2 et 8 Go de GDDR6 fonctionnant à 18 Gbps. La consommation électrique cible 220 W, mais le 4060 Ti utilisera toujours le connecteur d’alimentation 600 W à 16 broches des RTX 4080 et RTX 4090.

Sur la base de ces caractéristiques, le RTX 4060 Ti ciblera probablement la même classe de performances que le RTX 3070 ou 3070 Ti de Nvidia si nous devions deviner. Le 4060 Ti comporte moins de la moitié du nombre de cœurs CUDA que le RTX 4080 de Nvidia, ce qui le rendra considérablement plus lent. Le 4060 Ti aurait la même capacité de 8 Go que les cartes de la série 3070 pour justifier cette affirmation, mais sans aucune connaissance précise des vitesses de fréquence ou de la largeur du bus mémoire, il est difficile de faire des hypothèses précises. Alors prenez ça avec un grain de sel.

L’aspect le plus excitant de cette fuite est la courte longueur du circuit imprimé du 4060 Ti. Le libellé de Kopite suggère que le PCB du 4060 Ti sera exceptionnellement court – peut-être même plus court que le PCB RTX 4080 Founders Edition. Cela donnera à Nvidia et à ses partenaires constructeurs la possibilité de construire non seulement des modèles de cartes graphiques de taille normale, mais également des solutions Mini-ITX ultra-compactes.

Il est également possible que Nvidia et ses partenaires constructeurs AIBs (Partenaires constructeurs) profitent du circuit imprimé court du RTX 4060 Ti pour créer des solutions de refroidissement plus puissantes à la place, bien que nous ne sachions pas avec certitude avant le lancement du RTX 4060 Ti. Quant à une éventuelle date de sortie, le RTX 4060 pourrait arriver jusqu’à la mi-2023, ce qui permettrait à Nvidia de sortir l’inventaire actuel de la série RTX 3000 dans ce segment de prix.