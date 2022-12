La publication de commentaires abusifs sur YouTube peut entraîner un avertissement et un délai de 24 heures

En bref : YouTube tente de répondre à l’énorme quantité de commentaires notoirement toxiques, haineux et abusifs sur la plate-forme en envoyant des notifications à ceux qui les publient. Si les auteurs continuent avec ce comportement, il leur sera interdit de publier d’autres commentaires pendant 24 heures.

La méthode précédente de YouTube pour traiter les commentaires toxiques sur YouTube consistait à avertir les gens avant qu’un message ne soit publié qu’il pourrait être abusif. La nouvelle fonctionnalité va un peu plus loin, alertant les utilisateurs lorsque YouTube a détecté et supprimé certains de leurs commentaires pour avoir enfreint les directives de sa communauté.

Pour ceux qui ignorent ces avertissements et continuent de laisser plusieurs commentaires abusifs, YouTube pourrait émettre un délai d’attente et suspendre leur capacité à laisser des messages pendant 24 heures.

Les avertissements et une suspension de commentaires de 24 heures peuvent ne pas sembler être de grands moyens de dissuasion, mais le responsable de la communauté YouTube, Rob, écrit que les tests ont montré que la combinaison réduit la probabilité que les utilisateurs laissent à nouveau des commentaires violents.

La nouvelle fonctionnalité n’est actuellement disponible que pour les commentaires en anglais. YouTube espère l’apporter à plus de langues dans le mois à venir.

« Notre objectif est à la fois de protéger les créateurs des utilisateurs qui tentent d’avoir un impact négatif sur la communauté via des commentaires, ainsi que d’offrir plus de transparence aux utilisateurs dont les commentaires peuvent avoir été supprimés en raison de violations de la politique et, espérons-le, de les aider à comprendre nos directives communautaires », a-t-il déclaré.

YouTube admet que les systèmes ne font pas toujours les choses correctement, donc toute personne qui estime avoir reçu un avertissement qui n’était pas mérité peut faire part de ses commentaires pour aider l’entreprise à savoir qu’elle a commis une erreur. Cependant, il n’y a aucune mention de la réintégration des commentaires qui ont été supprimés par erreur.

Les messages de spam sont un autre gros problème sur le site. YouTube dit qu’il travaille à l’amélioration de ses systèmes de détection automatisés et de ses modèles d’apprentissage automatique pour identifier et supprimer les messages de spam. Il a supprimé plus de 1,1 milliard de commentaires indésirables au cours des six premiers mois de 2022.

Les bots envahissant les chats en direct sont un autre domaine que YouTube essaie de résoudre, grâce à une détection améliorée des spambots.