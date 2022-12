Vous avez quelques jours pour attraper Charizard dans Pokémon Scarlet et Violet : voici comment

Seulement du 16 au 19 décembre, Charizard sera présent dans Pokémon Scarlet et Violet sous la forme d’un Raid Teracristal de niveau 7. Voici quelques conseils pour réussir dans l’entreprise.

Les Pokémon Scarlet et Violet sont prêts à accueillir à nouveau Charizard, le célèbre pokémon de première génération, mais seulement pour quelques jours et après avoir rempli certaines conditions. Afin de capturer Charizard, il faut le vaincre dans un Raid Teracristal de niveau 7, disponible de 1h00 le vendredi 16 décembre 2022 jusqu’à 00h59 le lundi 19 décembre 2022. Voici le détail de ce qu’il faut faire pour réussir l’entreprise, qui est vraiment difficile.

Vous devez d’abord avoir débloqué des raids de niveau 6. Après avoir terminé le jeu, vous débloquerez le tournoi Grape Academy. Une fois gagnée, une courte mission commencera en atteignant le professeur Zim dans la salle de biologie, ce qui vous permettra d’avoir accès aux Raids de niveau 5 et 6. De cette façon, il sera possible de localiser la position de Charizard sur la carte. Dans le cas où le temps serait trop court pour pouvoir accomplir toutes ces étapes, il est toujours possible de participer au Raid Teracristal avec des batailles en ligne, grâce à un mot de passe donné par un ami.

Le pire arrive une fois le combat commencé. Charizard est niveau 100 : seul un pokémon de même niveau peut tenter de le contrer. Non seulement cela, il est conseillé que ce pokémon soit de type Elfe, dont les mouvements sont super efficace contre le type Dragon, le theratype pris par Charizard pendant le raid. Le pokémon le plus apte à s’opposer à lui serait le niveau 100 Azumarill, non seulement parce qu’il a des mouvements de type Fée, mais parce qu’il peut avoir Rain Dance, vraiment utile contre Sunny Day de Charizard, qui lui permet d’améliorer sa capacité d’énergie solaire. En plus d’Azumarill, Sylveon, Dachsbun, Crinealate et Grimmsnarl peuvent être utilisés. L’important est de ne pas mettre de pokémon de type Dragon (faible au même type) et de type Herbe (faible au feu, un élément souvent présent dans les coups de Charizard).

Le Raid Teracristal de Charizard est le plus difficile de ceux disponibles actuellement dans Pokémon Scarlet et Violet, mais grâce à ces conseils et avec beaucoup d’efforts, il sera possible d’obtenir la créature convoitée de première génération. Dans le cas où il ne serait pas possible de participer au Raid, ne vous inquiétez pas : Nintendo a déclaré que Charizard « pourrait être présent lors d’événements futurs ou devenir obtenable par d’autres méthodes ».