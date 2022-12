CoD Warzone 2.0 et Modern Warfare 2 : tout le contenu de la Saison 1 Reloaded

Call of Duty : Warzone 2.0 et Modern Warfare 2 reçoivent les renforts de mi-saison attendus ce 14 décembre. La saison 1 Reloaded, comme ils l’appellent, permettra aux joueurs des deux titres d’étendre le contenu sans payer un seul euro de plus. Nous vous disons tout ce que vous pouvez attendre sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC.

Modern Warfare 2 : bienvenue dans Shipment et son premier raid

Le versement Premium de cette année cimente l’arrivée d’une expérience coopérative supplémentaire dans les opérations spéciales. Les raids atterrissent avec Atomgrad, le premier raid qui verra Price, Farah et Gaz « découvrir les secrets d’une forteresse ennemie fortement défendue ».

Pour y entrer, vous devez répondre à une simple exigence que nous vous indiquons dans ce lien. Il suit la même structure par classes que le reste des missions coopératives, ce qui se traduit par la possibilité de transférer les progrès que vous avez réalisés dans celles-ci. Infinity Ward met en avant la pertinence de débloquer le plus grand nombre de capacités passives et actives. Vous chercherez à lisser au maximum les pics de difficulté.

Côté multijoueur, la rotation des cartes sera étoffée avec un scénario clé pour les vétérans : Shipment. Ce petit quadrilatère entre les caisses de chargement est utilisé pour faire progresser ces armes moins courantes dans le reste des cartes compétitives. Étant si petit, vous tuerez avec eux presque sans effort. Du 21 décembre 2022 au 4 janvier 2023, il jouera son propre événement pour des raisons de Noël.

Parmi les éléments partagés avec Warzone 2.0, l’ajout du fusil d’assaut Chimera à l’armement jouable se démarque. Cette version du Honey Comb classique fera partie de la plateforme Bruen Ops, qu’elle partagera avec le M13B déjà présent. Il a un silencieux intégré et une cadence plus élevée que le modèle commenté. Vous l’obtiendrez en complétant un défi ou en achetant votre premier plan d’arme dans la boutique. De plus, deux nouveaux opérateurs sont ajoutés : Klaus Fisher et Kyle ‘Gaz’ Garrick.

Bienvenue à la Warzone Cup

La Warzone Cup sera le grand événement pour un temps limité dans Call of Duty: Warzone 2.0. Entre le 14 et le 23 décembre, vous pouvez rejoindre le football sur les quads. Chaque jeu est composé de trois opérateurs à bord de ces véhicules, qui ont une capacité leur permettant de lancer des impulsions qui font bouger la balle. Connaître les détails ici.

Le battle royale ajoutera également un nouveau point d’intérêt en mode DMZ. Appelé Building 21, la société note que « seuls les opérateurs les plus puissants pourront survivre » dans « l’une des zones les plus meurtrières » de toute la zone jouable. Aucun détail sur la façon d’y accéder n’a encore été partagé, mais il est clair qu’il y aura un mécanisme d’accès qui y sera lié.

Quand Call of Duty: Modern Warfare 2 et Warzone 2.0 Season 1 Reloaded commenceront-ils dans le monde entier ?

Vous devrez attendre jusqu’à aujourd’hui, 14 décembre 2022 à 19h00 (CET), pour pouvoir accéder au contenu. Le téléchargement du correctif commencera à peu près à cette époque.

