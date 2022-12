Le refroidissement liquide rend le stockage haute densité plus fiable, selon une étude

Vue d’ensemble : les disques durs à refroidissement liquide entraînent une consommation d’énergie réduite, moins de vibrations indésirables et un transfert de chaleur plus efficace par rapport aux solutions refroidies par air. À l’avenir, cela permettra aux infrastructures de serveurs de refroidir des serveurs de stockage plus denses. Une tendance qui ne cesse de croître à mesure que l’utilisation d’Internet explose.

Le fabricant de refroidissement par immersion de précision Iceotope a mené une étude avec Meta (alias Facebook) pour tester l’efficacité du refroidissement des disques durs haute densité dans un environnement de serveur. L’étude montre que le refroidissement par liquide est plus efficace que le refroidissement par air, ce qui se traduit par une meilleure fiabilité du disque dur et un fonctionnement pratiquement silencieux.

Iceotope indique que la quantité de données que chaque personne consomme sur Internet devrait exploser au cours des prochaines années. Ainsi, l’étude a été menée pour voir si le refroidissement liquide pouvait servir de mise à niveau viable pour refroidir de grandes quantités de disques durs et de serveurs de stockage afin de répondre aux demandes croissantes de consommation de données Internet. Selon les données de l’étude, chaque personne devrait générer 463 exaoctets de données chaque jour d’ici 2025, grâce à l’utilisation de l’IA, du streaming vidéo et de l’utilisation d’Internet pour d’autres tâches.

En conséquence, les infrastructures hyperscale devraient augmenter leur consommation d’énergie, à mesure que la capacité de stockage augmente pour répondre à la demande. Cela nécessitera inévitablement plus de refroidissement pour maintenir les températures sous contrôle. Cependant, ce qui a vraiment permis à Iceotope d’étudier le refroidissement liquide, c’est la transition vers des disques durs remplis d’hélium qui sont étanches aux liquides.

Iceotope a utilisé un système de refroidissement par immersion monophasé pour refroidir le système de test, composé de deux nœuds à socket unique, de deux cartes d’extension, d’une carte réseau et d’une carte de distribution d’alimentation dans un design (form factor) 4OU, comprenant 72 disques durs remplis d’hélium. Cela implique d’immerger le serveur dans un liquide spécial non driver d’électricité, conçu pour extraire la chaleur du serveur.

Avec ce système de refroidissement, l’étude a constaté plusieurs améliorations des performances du serveur, notamment une réduction de l’écart de température de seulement 3 °C entre les 72 disques durs, quel que soit l’emplacement de chaque disque à l’intérieur du châssis du serveur, et une consommation d’énergie réduite pour le système de refroidissement. De plus, le serveur a pu fonctionner pratiquement en silence, réduisant les vibrations acoustiques. Cela devrait se traduire par une meilleure fiabilité des disques durs, car des vibrations indésirables peuvent exercer une pression supplémentaire sur les versions mobiles d’un disque.

Iceotope n’a pas mentionné quand ses serveurs refroidis par liquide arriveront sur le marché, mais le test s’avérant un succès, nous ne serions pas surpris de voir le refroidissement par immersion monophasé devenir une solution de refroidissement populaire au cours des prochaines années.