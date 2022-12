5 fonctionnalités pratiques d’iOS 16 disponibles dans macOS Ventura

Netcost-security.fr vous est proposé par CleanMyMac X, l’utilitaire tout-en-un qui peut vous aider à garder vos Mac propres, rapides et protégés en quelques clics. Essayez-le gratuitement ou passez à l’expérience complète.

macOS Ventura est arrivé un mois après iOS 16 avec de nombreuses fonctionnalités phares faisant leurs débuts sur Mac. Des applications iOS populaires désormais disponibles sur macOS aux mises à niveau pour Messages, Mail, etc., voici un aperçu de 5 fonctionnalités iOS 16 pratiques qui ont fait le saut vers Mac.

Les applications iOS classiques désormais sur macOS

Deux des applications natives d’Apple d’iOS sont désormais disponibles sur votre Mac.

L’horloge

L’horloge arrive avec une disposition très similaire à celle de l’iPhone et de l’iPad et comprend les quatre fonctionnalités : horloge mondiale, alarme, chronomètre et minuterie.

Un détail intéressant pour les minuteries sur Mac est qu’elles sont automatiquement affichées dans la barre de menus lors de l’exécution.

Temps

Pour l’application Météo sur Mac, vos emplacements actuels et autres enregistrés sont sur la gauche avec l’écran principal présentant la température et les conditions actuelles, plus haut/bas en haut au centre.

Vous trouverez ci-dessous les prévisions horaires, radar sur 10 jours, suivies d’une grille claire d’informations plus détaillées telles que la qualité de l’air, l’indice UV, le coucher du soleil, le vent, la sensation, l’humidité, etc.

Vous pouvez cliquer sur le bouton de la barre latérale près du coin supérieur gauche pour ignorer la liste des emplacements et maximiser l’interface utilisateur de l’application Météo.

Flexibilité d’iMessage

Deux fonctionnalités utiles qui ont été lancées pour la première fois avec iOS 16 et désormais disponibles avec macOS Ventura sont la possibilité d’annuler l’envoi et de modifier les iMessages.

Cependant, y accéder est différent que sur iPhone et iPad. Sur Mac, faites un clic droit sur un iMessage pour obtenir les options Modifier et Annuler l’envoi.

Les mêmes règles s’appliquent sur Mac que sur iPhone et iPad.

Annuler l’envoi fonctionne jusqu’à 2 minutes après l’envoi

La modification fonctionne jusqu’à 15 minutes après l’envoi et est limitée à un total de 5 modifications avec les modifications visibles pour la personne avec qui vous discutez

Mises à niveau du courrier

Comme Messages, l’application Mail d’Apple dans macOS Ventura dispose d’une option de non-envoi, mais vous avez beaucoup moins de temps pour l’utiliser. Le réglage par défaut est de 10 secondes pour appuyer sur le bouton.

Après avoir envoyé un e-mail, regardez-le dans le coin inférieur gauche de l’application de messagerie

Vous pouvez définir l’option de non-envoi pour qu’elle dure jusqu’à 30 secondes en vous rendant dans Paramètres de Mail> Composition> Annuler le délai d’envoi

Un autre ajout pratique à l’application Mail est la possibilité de programmer le courrier sortant pour les temps futurs.

Cliquez sur la flèche déroulante à côté du bouton d’envoi pour voir les options

Stage Manager n’est pas seulement pour iPad

Alors qu’une grande partie de la conversation Stage Manager a tourné autour de la mise en œuvre sur iPad, Mac est sur la nouvelle expérience d’interface utilisateur multitâche avec macOS Monterey.

Pour l’utiliser:

Clique le Centre de contrôle icône dans le coin supérieur droit de votre Mac (icônes à double pilule) Cliquez sur Gestionnaire de scène près du coin supérieur droit

Pour une plongée plus approfondie dans la fonctionnalité, consultez notre couverture pratique.

Utilisez facilement l’iPhone comme webcam de votre Mac

La caméra de continuité est arrivée avec iOS 16 et macOS Ventura et indique que vous pouvez profiter de l’utilisation de votre fantastique appareil photo iPhone comme webcam Mac.

Il fonctionne sans fil et prend en charge l’utilisation dans les applications natives et tierces, y compris les appels vidéo dans les navigateurs Web.

Comment utiliser la caméra de continuité

Sous iOS 16 et macOS Ventura, vérifiez que Le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés pour votre Mac et votre iPhone Assurez-vous que votre Mac et votre iPhone sont connectés avec le même identifiant Apple et en utilisant 2FA (par pomme) Par défaut, la caméra de continuité est activée – mais vous pouvez vous en assurer en vous rendant dans l’application Paramètres iPhone> Général> AirPlay et transfert> Caméra de continuité. Désactivez-le puis réactivez-le si vous rencontrez des difficultés pour connecter votre iPhone à votre Mac Approchez votre iPhone de votre Mac lorsque vous lancez FaceTime, Photo Booth, Zoom ou toute autre application pouvant utiliser un appareil photo (services vidéo également dans les navigateurs Web) Votre Mac devrait automatiquement passer à l’utilisation de la caméra arrière de votre iPhone S’il n’utilise pas automatiquement l’appareil photo de votre iPhone, cliquez sur les préférences vidéo de l’application que vous utilisez et choisissez votre iPhone dans la liste (vous pouvez également utiliser le microphone de votre iPhone) Ou, comme mentionné ci-dessus, éteignez la caméra de continuité, puis rallumez-la

Pour une plongée plus approfondie dans Continuity Camera, consultez notre guide complet sur la nouvelle fonctionnalité.

