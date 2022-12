Dune 2 a terminé le tournage : voici ce que l’on sait pour le moment

Cela semble incroyable mais nous sommes déjà fin 2022 et cela ne peut signifier qu’une chose : que le compte à rebours pour voir la deuxième partie de Dune se raccourcit de plus en plus. Et c’est que, bien qu’il reste encore 11 mois pour sa première, au moins nous apprenons de nouveaux détails et même voyons des images qui confirment que tout se passe toujours bien et dans les délais pour assurer ses débuts en novembre 2023. C’est ce que nous savoir si loin du film.

Tournage terminé !

Avec le bref titre de « Dune 2 enveloppée » le protagoniste du film, Timothée Chalamet a annoncé sur son compte Instagram officiel que la deuxième partie du grand film de Villeneuve est prête en termes de tournage. Au cas où vous ne le sauriez pas, l’expression « wrap » est utilisée dans le monde du cinéma pour indiquer que toute la phase de tournage du film est terminée, puis passe à la post-production et se rapproche de sa première sur le panneau d’affichage.

Ici vous pouvez voir l’image de l’acteur, qui compte actuellement près de trois millions de likes sur le réseau social :

Il reste maintenant plusieurs mois de post-production à préparer pour que tout soit prêt et, bien sûr, le début d’une campagne promotionnelle qui, on l’imagine, va progressivement prendre forme. Sans aller plus loin, Chalamet partageait au début du mois une image de lui dans le désert « impliqué » dans le skin de Paul Atréides qui a déclenché la folie chez les fans :

Quand Dune 2 sort-il en salles ?

Le film, qui poursuit l’histoire commencée en 2021, sortira sur grand écran le 3 novembre 2023. Comme vous le savez probablement déjà, le film est basé sur le grand livre de Frank Herbert, considéré comme l’une des plus grandes bannières du roman de science-fiction et initiateur d’une importante saga qui s’est vendue à des millions et des millions d’exemplaires dans le monde.

Après plusieurs tentatives d’adaptation infructueuses, il semble que le réalisateur Denis Villeneuve ait réussi à mettre le doigt sur la tête, sachant porter l’histoire complexe de Dune au cinéma et faire un portrait superbe et fidèle de ses personnages.

La première partie a servi à en apprendre un peu plus sur l’histoire et les motivations des familles et du reste du protagoniste, nous laissant aux portes de l’acceptation de Paul (et de sa mère) au sein de la communauté Fremen. Dans cette nouvelle étape, nous verrons comment il se développe parmi eux alors que les troubles sociaux et politiques résultant de l’attaque contre la famille Atréides se poursuivent.

Pour cela, nous aurons de nouveaux visages tels que Florence Pugh ou Austin Butler, sans quitter pour voir les susmentionnés Chalamet ou Zendaya. Comme vous pouvez l’imaginer, rien qu’à cause de l’énorme légion de fans que ces quatre acteurs déplacent, le deuxième volet de ce blockbuster a un succès garanti. Quelle envie de la voir.