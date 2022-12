Canapé, couverture et Nintendo Switch : des jeux relaxants pour profiter sans se presser

Il y a ceux qui aiment un bon film et une couverture, et d’autres qui préfèrent un bon jeu vidéo avec lequel se déconnecter et s’amuser en même temps. Eh bien, cette liste est pour ce dernier, puisque Nintendo a partagé une série de jeux parfaits pour profiter d’un après-midi d’hiver froid avec une couverture et un chocolat chaud. Oserez-vous les essayer ?

Animal Crossing : New Horizons

Évidemment, l’entreprise commence par balayer la maison, et sa première proposition est Animal Crossing. Le simulateur de vie dans lequel il faut vivre sur une île déserte la décorer, rencontrer de nouveaux habitants, pêcher et tout faire, mais sans se précipiter.

Vallée de Stardew

Le simulateur bien connu ne pouvait pas manquer dans cette liste, puisque nous prendrons en charge une ferme dans laquelle nous prendrons soin des cultures, interagirons avec les voisins et élèverons des animaux. LA vie de campagne tranquille vous attend.

Un peu à gauche

Si votre truc est d’organiser les tiroirs et de tout ordonner à l’extrême, c’est votre jeu. Ici, un grand nombre d’énigmes vous attendent dans lesquelles vous devrez trier des papiers, des stylos, des bocaux en verre, des photos et, en bref, tout ce que vous pourriez trouver dans n’importe quelle maison en désordre.

Vallée des rêves de Disney

Imaginez que vous êtes chargé de prendre soin et de maintenir un monde rempli de la magie de Disney. C’est ce qui vous attend dans Disney Dreamlight Valley, un environnement magique dans lequel vous devrez demander de l’aide à des personnages comme Wall-e, Remy, Dingo ou Mickey lui-même.

Bosquet confortable

Vous êtes un éclaireur spectral qui doit parcourir une île enchantée avec pour mission de contrôler tous les fantômes de l’endroit. Travaillez dur pour mettre fin à l’atmosphère effrayante et ramener la joie et la couleur sur l’île.

Unpacking

L’un des jeux qui nous a le plus surpris en 2022. Votre mission n’est autre que de déballer les cartons de déménagement et de tout remettre à sa place. Cela peut sembler idiot, mais d’une manière ou d’une autre, vous comprendrez l’évolution du personnage principal et comment il se débrouille dans la vie.

A Short Hike

New Pokémon Snap

Y a-t-il quelque chose de plus relaxant que de prendre des photos de Pokémon ? Probablement non.

TOEM

Vous êtes un photographe qui doit capturer des moments et des instantanés dans ce monde particulier en noir et blanc.

parler de café

Un café et une bonne conversation suffisent parfois à résoudre de nombreux problèmes. C’est ce que propose Coffee Talk, une occasion d’écouter les gens et de les aider dans leurs problèmes.

ooblets

Mini-autoroutes

Contrôler le trafic dans une ville peut être épuisant, mais si tout se déroule parfaitement, cela peut même être relaxant.

ours et petit déjeuner

Vous êtes un ours attachant qui gère une auberge située dans une magnifique forêt. Recevez vos convives et prenez en charge la construction et la conception des pièces et salles qui donneront de la chaleur à votre lieu.

dorfromantik

Un jeu de construction très relaxant dans lequel vous créerez des paysages sans fin en plaçant des pièces sous forme de puzzle.

Butineuse

Behind the Frame : le plus beau paysage

Histoire de jardin