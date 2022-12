Pourquoi les femmes montrent plus d’effets secondaires aux médicaments que les hommes

La différence de poids n’explique pas toujours la différence de réaction aux médicaments. Les différences physiologiques ont également une influence, de sorte qu’il ne suffit pas toujours d’adapter la dose au poids corporel.

Les femmes subissent beaucoup plus de réactions indésirables aux médicaments que les hommes. Ceci est mis en évidence par les données d’une vaste revue, qui montrent un risque 50% à 75% plus élevé d’effets secondaires chez les femmes, y compris des éruptions cutanées indésirables et des événements gastro-intestinaux. Les raisons de ce risque accru ne sont cependant pas entièrement connues, mais une nouvelle étude publiée dans Communication Nature mettre en lumière quelles sont les différences qui peuvent expliquer les différentes réactions aux médicaments entre les hommes et les femmes, rejetant l’idée que la disparité de la réponse aux médicaments est uniquement due à un poids corporel différent. Cette hypothèse de base en biomédecine, soulignent les auteurs de la publication, n’est pas étayée pour la plupart des traits d’un individu, tels que les niveaux de glucose. Par conséquent, il est peu probable que les effets secondaires des médicaments chez les femmes soient atténués simplement en ajustant la dose au poids corporel.

Les effets secondaires sont plus fréquents chez les femmes

Les différences d’effets secondaires, explique la professeure Laura Wilson, première auteure et correspondante de l’étude, sont fortement liées à ce que le médicament fait ou ne fait pas dans le corps des femmes et des hommes. Outre ces différents effets, il existe également de nombreuses différences de physiologie entre les hommes et les femmes, qui concernent la manière dont les médicaments sont absorbés et éliminés par l’organisme, mais pas le poids corporel. « Pour vérifier cela – souligne Wilson, qui est professeur de biologie évolutive et de synthèse à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney, Australie – , nous avons emprunté une méthode couramment utilisée en biologie évolutive, connue sous le nom d' »allométrie », dans laquelle une relation entre un trait d’intérêt et la taille du corps est examinée sur une échelle logarithmique”.

L’enquête, détaillée dans un article sur La conversationont examiné les analyses allométriques de 363 traits précliniques chez les souris mâles et femelles, y compris plus de 2 millions de mesures du Consortium international de phénotypage de la souris. « Nous nous sommes concentrés sur l’un des animaux modèles de maladies les plus courants, en nous demandant si les différences entre les sexes dans les traits précliniques – tels que la masse grasse, les taux de glucose et de cholestérol LDL – pouvaient être expliquées par le poids corporel seul. – ajoute l’expert – . Nos analyses ont révélé des différences entre les sexes dans de nombreux traits qui ne peuvent pas être expliquées par des poids corporels différents. Certains exemples sont des traits physiologiques, tels que les niveaux de fer et la température corporelle, des traits morphologiques tels que la masse corporelle maigre et la masse grasse, et des traits cardiaques tels que la variabilité de la fréquence cardiaque.”.

En particulier, les chercheurs ont constaté que la relation entre un trait et le poids corporel variait considérablement selon tous les paramètres examinés, ce qui indique que les différences entre les hommes et les femmes ne peuvent pas être généralisées. « Les femelles ne sont pas simplement des versions plus petites des mâles – souligne Wilson – . Notre étude révèle que les hommes et les femmes sont différents dans de nombreux traits précliniques, suggérant que la réponse aux médicaments est susceptible d’être différente entre les deux sexes et indiquant que la recherche biomédicale doit se concentrer plus étroitement sur la mesure de comment et de quelle manière les sexes diffèrent.”.

À une époque où les interventions de médecine personnalisée sont à portée de main et où les solutions spécifiques aux patients représentent une frontière possible, les chercheurs soulignent donc la nécessité de nouvelles études comparatives pour expliquer les caractéristiques des différences entre les hommes et les femmes. « Dans ce sens Wilson a conclu. les méthodes de notre étude pourraient aider à clarifier la nature de ces différences et fournir une voie pour réduire les réactions aux médicaments”.