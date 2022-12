Fortnite : PS Plus Celebration Pack décembre 2022 ; comment le télécharger gratuitement

Le nouveau pack PlayStation Plus Celebration, qui fait partie de la saison 4 de Fortnite, est arrivé sur le PlayStation Store le 13 décembre 2022. Ce pack gratuit de la saison 4 de Fortnite comprend un nouveau skin, un nouveau sac à dos et une nouvelle pioche. . Ici, nous vous expliquons comment le télécharger gratuitement :

Comment obtenir gratuitement le pack de célébration PlayStation Plus Fortnite de décembre 2022

Afin d’obtenir le PlayStation Plus Celebration Pack sorti en décembre 2022 de Fortnite, nous devons d’abord remplir les conditions suivantes :

Avoir un compte PlayStation Network (ici nous vous expliquons comment en créer un nouveau)

Avoir une console vidéo PS4 ou PS5 avec Fortnite téléchargée et mise à jour vers sa dernière version.

Être abonné à PlayStation Plus (ici on vous explique comment fonctionne cet abonnement)

Nous avons trouvé le PlayStation Plus Celebration Pack en recherchant « Fortnite » dans le champ de recherche du PlayStation Store.

Une fois que nous aurons satisfait à toutes ces exigences, nous vous dirons comment télécharger ce pack Fortnite. Ce que nous allons faire, c’est entrer dans le PlayStation Store depuis notre console PS4 ou PS5. Ici, dans la case « recherche », on tape « Fortnite ». Les résultats associés doivent apparaître à l’écran :

Parmi les premiers résultats devrait figurer « Fortnite – Blue Phoenix Pack ». Sinon, nous cherchons parmi tous les résultats. Nous entrons à l’intérieur et appuyons sur « Télécharger » / « Gratuit ».

Nous pouvons télécharger ce contenu gratuitement si nous sommes membres de PS Plus

Une autre option consiste à acheter le pack sur le Web, sur sa page. Quoi qu’il en soit, nous devrons nous connecter à Fortnite plus tard sur notre console PS4 ou PS5.

Le Pack Célébration PlayStation Plus de décembre 2022 comprend tous les éléments suivants :

skin Jun Hwan

Returnal Bling Brûlant Magma Gaine

Outil de récolte Bâton brûlant

Ce sont tous les éléments du pack de célébration PlayStation Plus de décembre 2022 à Fortnite

Comment accéder au Fortnite PlayStation Plus Celebration Pack une fois téléchargé ?

Lorsque nous avons téléchargé ce pack de contenu gratuit en utilisant l’une des deux méthodes que nous vous laissons ci-dessus, nous devons simplement nous connecter à Fortnite Battle Royale sur la même console PlayStation 4 ou PlayStation 5 sur laquelle nous avons téléchargé le pack. Une fois entrés dans le jeu, nous pourrons voir ces cadeaux.

Les articles sont ajoutés à notre casier dès que nous nous connectons sur la même console PS4 ou PS5 où nous avons « acheté » le PS Plus Celebration Pack

Mieux encore, ces éléments ne sont pas exclusifs à PS4 ou PS5 ; une fois que nous les avons dans notre compte Fortnite, nous pouvons les utiliser sur n’importe quelle autre plate-forme sans problème. La seule restriction à cet égard est que nous avons besoin d’une PS4 ou PS5 pour pouvoir les télécharger.

On utilise ces objets sans problème sur Xbox Series X

Une fois que nous les aurons en notre possession, ces objets nous appartiendront pour toujours. De plus, nous pouvons utiliser ces éléments dans tous les modes de jeu de Fortnite : Battle Royale, Creative et Save the World.

Rappelons que la disponibilité de ce pack gratuit est d’environ trois mois ; Passé ce délai il sera remplacé par le suivant et il sera impossible de réclamer ces objets.

Dans notre guide Fortnite, nous vous expliquons toutes les nouveautés de la saison 4, y compris comment terminer toutes les missions ou comment monter de niveau rapidement. Ne le manquez pas !

Sources : PlayStation Store, Fortnite Battle Royale, propre élaboration