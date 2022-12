Le port PC de retour recommande 32 Go de RAM

En bref: le titre PlayStation 5 Returnal sautant sur PC a été l’une des nombreuses annonces importantes lors des prix du jeu de la semaine dernière. Il a confirmé des rumeurs de plusieurs mois selon lesquelles le jeu de tir bien évalué obtiendrait un port, et maintenant que sa liste Steam est en place, nous savons quelles caractéristiques système les développeurs recommandent : un énorme 32 Go de RAM et au moins un RTX 2070 Super / Radeon RX 6700 XT.

Le roguelike à la troisième personne Returnal est arrivé sur la PS5 l’année dernière pour faire l’éloge des critiques et des consommateurs, remportant plusieurs nominations et prix lors de diverses cérémonies de jeux vidéo. Une liste Steam DB en mai a laissé entendre que le jeu perdait son exclusivité PS5, et le port a été confirmé aux Game Awards il y a quelques jours.

Mais ceux qui prévoient de tirer le meilleur parti de Returnal auront besoin d’une plate-forme assez bestiale. La page Steam du jeu, qui est apparue juste après l’annonce de la version PC, répertorie une RTX 2070 Super / RX 6700 XT comme carte graphique recommandée. C’est relativement haut de gamme, bien que nous ayons certainement vu des recommandations GPU plus exigeantes, telles que le RTX 3070 pour A Plague Tale Requiem. Cependant, Returnal suggère également que les joueurs disposent de 32 Go de RAM.

La bonne nouvelle est que ces caractéristiques recommandées (elles incluent également un Intel i7-8700 / AMD Ryzen 7 2700X) sont probablement nécessaires pour pousser les paramètres au maximum avec le ray tracing activé à 4K. The Verge note que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Marvel’s Spider-Man Remastered demandent 32 Go de RAM uniquement pour leurs paramètres de traçage Ultimate Ray (4K/60fps).

Selon la dernière enquête Steam, 13,38 % des participants emballent 32 Go dans leurs systèmes et seulement 2,6 % utilisent un moniteur 4K comme écran principal.

Heureusement, les caractéristiques minimales de Retunal sont beaucoup plus indulgentes : un processeur Intel Core i-6400 / AMD Ryzen 5 1500X, GTX 1060 / Radeon RX 580 et 16 Go de RAM. Un SSD est une exigence dans les deux ensembles de caractéristiques, tout comme 60 Go d’espace disponible.

Vous pouvez regarder l’intégralité de l’émission des Game Awards ici.

Caractéristiques minimales et recommandées pour le retour :

LE MINIMUM:

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (version 1903)

Processeur : Intel Core i5-6400 (4 cœurs 2,7 GHz) AMD Ryzen 5 1500X (4 cœurs 3,5 GHz)

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) AMD Radeon RX 580 (8 Go)

Stockage : 60 Go d’espace disponible

Notes supplémentaires : SSD recommandé

CONSEILLÉ: