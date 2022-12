James Cameron explique pourquoi il a tourné Avatar : le sens de l’eau en ce moment

L’attente touche à sa fin. La première d’Avatar : le sens de l’eau est tout un événement, un spectacle cinématographique qui, pour l’instant, peut être apprécié exclusivement dans les salles de cinéma. A quelques jours de cela, le réalisateur James Cameron a participé à un groupe de réflexion international auquel Netcost-Security a participé. Avec le casting, le réalisateur de Titanic a expliqué les raisons pour lesquelles il a enregistré la suite :

C’est une question intéressante, car [la respuesta] semble évident pour tout le monde : ‘oh, tu as gagné beaucoup d’argent, fais la suite, non ?’ Eh bien, Steven Spielberg n’a pas fait de suite à ET, le film le plus rentable de son temps. Selon James Cameron, l’une des principales incitations à revenir dans la saga était d’avoir le casting original, auquel s’ajoutent des noms tels que Kate Winslet.

« Le casting incroyable est de retour et nous avons réussi à ramener Sig[ourney Weaver], malgré le fait que son personnage soit mort dans le premier film. Nous avons aussi une magnifique famille d’artistes ». Cameron déclare que « lorsque vous voyez une scène avec une foule d’une centaine de personnes », ce sont en fait « les mêmes dix acteurs qui se déplacent, un petit groupe qui s’aime et apprécie le processus. Et Kate a rejoint aussi. » Tout cela a été « une belle incitation » pour le cinéaste à « refaire ça encore ».

De nombreuses surprises à découvrir

Cameron pense que l’important dans une suite est de « rester fidèle à ce que le public a aimé » du premier film, mais aussi d’offrir des éléments auxquels « ils ne s’attendent pas ». Le réalisateur et scénariste prévoit qu’il y aura « de nombreuses surprises » liées à l’histoire qui n’ont pas été annoncées dans des bandes-annonces ou des publicités télévisées. « Vous devez l’expérimenter. Il plonge également plus profondément dans les émotions », puisque les histoires de l’original étaient « plus simples ». Ils touchent, d’une certaine manière, la responsabilité qui accompagne le fait d’avoir des enfants et de les élever.

Avatar : Le sens de l’eau n’est sorti en salles que le 16 décembre. Netcost a participé à une discussion de Jon Landau, producteur du film. Vous pouvez lire ses réflexions dans cet article.