Mon iPhone ne s’allume pas et ce raccourci l’a relancé

Peu de choses peuvent nous agacer plus dans ce monde connecté que nous avons dû vivre que de constater que notre téléphone ne s’allume pas. Si vous avez un iPhone et que c’est exactement ce qui vous arrive en ce moment, nous avons peut-être la solution. Il s’avère qu’il existe une combinaison de touches apparemment infaillible qui, bien qu’elle ne soit pas la panacée à tous les maux de votre téléphone Apple, a réussi, du moins dans mon cas, à le faire revivre alors que je le pensais déjà mort. Prends note.

Pourquoi mon iPhone ne s’allume-t-il pas ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles votre iPhone peut ne pas s’allumer à un certain moment et il vous sera difficile de connaître l’origine du problème. Même ainsi, vous devez savoir que ce sont les causes les plus probables (et ce que vous devez faire dans chaque cas) :

Le téléphone est à court de batterie : il vous suffira de mettre son câble et de le brancher sur une prise de courant

Vous avez un problème logiciel : c’est généralement quelque chose de temporaire qui a fait planter le smartphone

Votre problème est matériel : vous avez probablement besoin d’une assistance technique

Dans le premier cas, l’écran lui-même indiquera, avec le symbole d’une batterie vide, qu’il faut la recharger pour la rallumer ; pas dans les autres, étant le moment idéal pour essayer la combinaison « magique » qui est le protagoniste de cet article. Et voyez si cela fonctionne.

La combinaison de touches

L’autre jour, j’ai trouvé l’iPhone complètement hors service : il avait un écran noir, il ne répondait à aucune touche et lorsque je l’ai branché à une prise de courant – même si je savais qu’il ne pouvait pas être à court de batterie – il n’a pas réagi non plus (et je n’ai pas non plus montré le symbole de batterie vide que nous avons mentionné précédemment).

A tel point qu’avant de recourir au service technique, j’ai essayé une combinaison de touches recommandée par Apple sur sa page officielle avec laquelle je pouvais soi-disant relancer le téléphone et le tour était joué.

Voici les étapes à suivre si après avoir vérifié que votre iPhone n’est pas déchargé, il ne s’allume toujours pas :

Sur un iPhone 8 ou ultérieur (y compris iPhone SE (2e et 3e génération) :