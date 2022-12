Le prochain Nvidia RTX 4070 pourrait avoir le même nombre de cœurs que le RTX 3070

Moulin à rumeurs : Nvidia a jusqu’à présent négligé le milieu de gamme avec la série RTX 4000, mais cela pourrait être sur le point de changer. Selon une nouvelle série de fuites, les GeForce RTX 4070 et RTX 4070 Ti pourraient être sur le point d’arriver et de repeupler le segment le plus populaire du marché.

La GeForce RTX 4070 est tombée du radar il y a quelque temps, mais le leaker Kopite7kimi l’a remise sur la carte avec un tweet listant ses caractéristiques. Kopite a un excellent palmarès remontant à la série GeForce 20 et est aussi fiable que n’importe quel leaker anonyme. Cela dit, il n’est pas infaillible, et rien n’est officiel tant que cela n’a pas été confirmé par quelqu’un portant une veste en cuir.

Quelques mises à jour de RTX 4070 :

PG141-SKU336/337

AD104-250-A1

5888FP32

12G 21Gbps GDDR6X

36M L2

250W – kopite7kimi (@kopite7kimi) 9 décembre 2022

Kopite affirme que le 4070 arrivera avec le même nombre de cœurs que le 3070 – mais les cœurs sommes d’une architecture différente, et donc améliorée. Le système de mémoire du 4070 a été étendu de 8 Go à 12 Go et mis à niveau de GDDR6 à GDDR6X. Le nouveau type de mémoire a permis d’augmenter la bande passante de 448 Go/s à 504 Go/s malgré une réduction de la largeur de bus de 256 bits à 192 bits. La puissance totale de la carte (TBP) a été augmentée de 30W à 250W.

L’argument de vente du RTX 4070 pourrait être sa vitesse de fréquence. Kopite n’a pas fait de commentaire à ce sujet, mais on pense que les 4070 et 4070 Ti auront une vitesse de fréquence similaire à la RTX 4080 12 Go » non lancée » : 2610 MHz. C’est presque un gigahertz entier de plus que les 1730 MHz du 3070.

Caractéristiques possibles

GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4080 GeForce RTX 4070Ti* GeForce RTX 4070* PDSF 1 600 $ 1 200 $ ? ? Date de sortie 12 octobre 2022 16 novembre 2022 ? ? GPU AD102 AD103 AD104 Traiter TSMC 4N Cœurs CUDA 16384 9728 7680 5888 Booster la fréquence 2520 MHz 2505 MHz 2610MHz** Mémoire 24 Go de mémoire GDDR6X 16 Go de mémoire GDDR6X 12 Go de mémoire GDDR6X Mém. L’fréquence 21 Gbit/s 22,4 Gbit/s 21 Gbit/s Largeur du bus 384 bits 256 bits 192 bits Bande passante 1008 Go/s 717 Go/s 504 Go/s PAD 450W 320W 285W 250W

Comparé à la GeForce RTX 4080, la 4070 est assez en retrait. Cependant, le 4080 se vend au prix exorbitant de 1 200 $, de sorte que le 4070 pourrait toujours être d’un bon rapport qualité-prix si son prix est raisonnable. En chiffres bruts, le RTX 4070 a 39 % de cœurs en moins que le 4080, les trois quarts de la capacité mémoire et 70 % de la bande passante mémoire, et un TBP inférieur de 22 %. Il devrait avoir une vitesse de fréquence similaire.

Nvidia est déjà censé annoncer (techniquement, ré-annoncer) le RTX 4070 Ti au CES 2023 début janvier. Cela pourrait ajouter le 4070 à la liste ou le retarder de quelques mois jusqu’à ce que la demande pour la série RTX 3000 se soit refroidie, ou AMD a annoncé ses propres offres de milieu de gamme de nouvelle génération.