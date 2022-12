La navette Orion vient de rentrer de la Lune, plongeant dans l’Atlantique : maintenant c’est au (re)tour de l’homme

La navette Orion de la NASA est revenue sur Terre en terminant avec succès la mission Artemis 1, la première du programme spatial qui nous ramènera sur la Lune.

Mission accomplie. À 18h40, heure française, le dimanche 11 décembre 2022, la navette Orion de la NASA a plongé dans l’océan Atlantique, remplissant avec succès les objectifs de la première mission fondamentale du programme spatial Artemis. C’est une réalisation historique, car les bases ont été posées pour faire atterrir la première femme et le prochain homme sur la lune. Artemis 1 était en fait une mission de démonstration sans pilote, au cours de laquelle toutes les données nécessaires pour permettre le retour en toute sécurité de l’être humain vers le compagnon de la Terre ont été collectées.

Le voyage de la navette Orion, qui a débuté le 16 novembre à 07h48 heure française avec le lancement de la gigantesque fusée Space Launch System (SLS) de 98 mètres, a duré 25 jours, 11 heures et 36 minutes comme prévu, au cours desquels également a donné plusieurs clichés magnifiques. Les plus suggestives sont sans doute celles où la Terre et la Lune sont représentées ensemble, côte à côte, alors qu’elles se détachent sur l’espace noir et glacé. Au cours de sa palpitante aventure Orion est devenu le vaisseau spatial destiné au transport des astronautes qui s’est le plus éloigné de la Terre. En effet, la navette est entrée sur une Orbite Rétrograde Distante (DRO) particulière qui lui a permis d’atteindre environ 480 000 kilomètres de la planète, soit 50 000 de plus que le record atteint un demi-siècle plus tôt par Apollo 13, contraint de faire un retour audacieux en raison de la panne infâme au centre de la ligne emblématique « Houston, nous avons un problème ».

Avec l’amerrissage au large des côtes du Mexique et de la Californie, le vaisseau spatial a passé le moment le plus critique de toute la mission, à savoir la rentrée dans l’atmosphère à la vitesse monstrueuse de près de 40 000 kilomètres par heure (11 kilomètres par seconde), pendant lequel le bouclier thermique a dû endurer une température infernale d’un peu moins de 3 000°C. Ce composant fondamental est principalement constitué d’un matériau appelé Avcoat (une résine de fibre de verre déjà utilisée pour le programme Apollo) qui permet de dévier la chaleur vers le hors d’Orion. En certains points du bouclier thermique, un deuxième matériau ultra-résistant (quartz) appelé 3DMAT a également été utilisé. Un problème de bouclier entraînerait une mort certaine pour tout l’équipage, c’est pourquoi la rentrée dans l’atmosphère est l’une des phases les plus délicates de toute la mission. Orion réussit à dégager le rocher et à déployer ses parachutes à des vitesses supérieures à 200 kilomètres à l’heure, avant de plonger dans l’Atlantique à 32 kilomètres à l’heure.

Maintenant, avec Artemis 1 terminé, la NASA peut vraiment commencer à planifier les missions habitées révolutionnaires vers et autour de la Lune. D’ici quelques années, avec Artemis 2, les astronautes effectueront une sorte de réplique du voyage que vient de conclure la navette, en orbite autour du satellite naturel pendant plusieurs jours. Avec Artemis 3, attendu au plus tôt en 2025, il y aura le véritable alunissage. Mais cette fois, nous irons sur la Lune pour y rester, construire une véritable base – selon la NASA, des astronautes vivront et travailleront sur le satellite d’ici 2030 – et commencerons à dégager le terrain pour l’objectif le plus ambitieux de l’exploration spatiale : la conquête de Mars, qui, selon les plans, sera atteint au milieu de la prochaine décennie.