L’alliance entre Riot Games et Xbox Game Pass a déjà une date : bénéficiez d’avantages dans Valorant, League of Legends…

Xbox Game Pass dans sa modalité pour PC offrira très bientôt de succulents avantages pour le catalogue principal de Riot Games. Des jeux comme League of Legends, Valorant et Legends of Runeterra, entre autres, permettront aux abonnés au service de bénéficier d’avantages pouvant même atteindre le déblocage de tous les champions du populaire MOBA.

L’alliance a été révélée en juin dernier, mais les joueurs n’auront plus à attendre pour les obtenir : à partir du 12 décembre, la promotion apparaîtra dans l’application Xbox sur PC. Pour l’obtenir, vous devez lier votre profil Microsoft à votre compte Riot Games. Bien sûr, dans le premier, vous devez avoir un abonnement actif à Game Pass pour PC ou Xbox Game Pass Ultimate. Vous trouverez les étapes à effectuer une fois qu’il est activé.

En plus de tous les avantages que vous trouverez sous ce paragraphe, vous aurez un petit plus si vous faites la connexion entre les profils avant le 1er janvier 2023. Vous recevrez des skins, des coffres et d’autres éléments skins pour tous les jeux qui entrent dans le promotion.

Tous les avantages des jeux Riot Games en étant abonné au Xbox Game Pass

League of Legends

Accès aux plus de 160 champions disponibles

Accès aux Champions ajoutés dès le « day one ».

Booster d’expérience de 20 %

Valorant

Accès à tous les agents actuels

Accès à tous les agents ajoutés dès le « day one ».

20% d’expérience supplémentaire par match pour la progression du contrat Battle Pass, Event Pass et Agent que vous avez.

Légendes de Runeterra

Toutes les cartes du set de base.

Tactiques de combat d’équipe

Une légende tactique 1 étoile unique

Quatre skins Arena jusqu’en avril 2023, puis un autre skin Arena qui fait partie de la rotation mensuelle.

League of Legends: Wild Rift (à partir de janvier 2023)

Accès aux plus de 80 champions disponibles.

Accès aux Champions ajoutés dès le « day one ».

Booster d’expérience de 20 %

Source : fil Xbox