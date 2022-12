Quill saute sur PlayStation VR 2 : Moss 1 et 2 seront disponibles au lancement avec des améliorations

Deux des meilleurs jeux PlayStation VR (et de réalité virtuelle en général) ne pouvaient pas manquer leur rendez-vous avec les nouvelles lunettes Sony. Ses créateurs, les gars de Polyarc, ont confirmé qu’ils ne le feront pas. Moss 1 et 2 seront disponibles au lancement du PS VR 2 le 22 février 2023. Ils pourront être obtenus séparément (au prix de 26,99 euros chacun) ou via un pack qui sort les deux aventures à 38,99 (environ 15 euros moins cher). Vos réservations sont désormais ouvertes et vous permettent d’économiser 10% de plus si nous sommes abonnés PS Plus.

Parmi les nouveautés de ces versions pour PS VR 2 on retrouve ses performances, meilleures que jamais. Moss 1 et 2 fonctionneront à une résolution 4K et 90 images par seconde chacun. Visuellement, il y aura également des améliorations dans l’éclairage et les textures, ainsi qu’une plus grande distance de tirage. Nous aurons un suivi oculaire (pour interagir avec n’importe quel objet simplement en le regardant), des déclencheurs adaptatifs, l’utilisation de deux contrôleurs au lieu d’un, comme c’était le cas dans les originaux, et des vibrations haptiques même dans le casque, ressentant les attaques et effets du monde de manière totalement originale.

Dans l’analyse du premier Moss, 8.5 sur Netcost, on en parle comme « d’une démonstration artistique, le plus beau titre de tout ce que nous ayons apprécié en réalité virtuelle. (…) Mais Moss n’est pas seulement beau, il est aussi bon. Il a des arguments à un niveau jouable. C’est un cocktail qui combine des plates-formes et des puzzles avec de légères touches d’action ; la mer de résultats. Tout est de moins en plus, cela ne cesse de surprendre. Une fable dont nous manque seulement quelques pages de plus ».

Ces pages supplémentaires sont venues avec Moss 2, 8 dans la revue FreeGameTip, où nous affirmions être confrontés « au meilleur adieu possible pour PlayStation VR. Il captive autant que le premier. Il recycle des éléments et apporte juste les bonnes nouvelles, mais nous adorons son mélange d’énigmes et de plates-formes, de contrôles traditionnels et de mouvement, sa section artistique et son récit narratif ».

Nous ne pouvons pas penser à une meilleure option pour la première et nous espérons que sa relance sera la poussée qu’un Moss 3 nous apporte.